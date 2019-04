Tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi đi xe đạp ngã xuống sông ở Nam Định

Chiều 28/4, ông Lại Hồng Phưởng, Chủ tịch UBND xã Hải Long (huyện Hải Hậu, Nam Định) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé bị mất tích khi đi học về. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại một con sông gần nhà, cạnh chiếc xe đạp của cháu.

Trước đó, chiều 27/4, gia đình cháu Lê Trung H. (7 tuổi, trú tại xóm 8 xã Hải Long, huyện Hải Hậu) có đến cơ quan chức năng trình báo việc cháu H. bị mất tích sau khi đi học về. Sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu bé.

Cháu bé được phát hiện đã tử vong sau khi rơi xuống sông.

Đến khoảng 9h sáng 28/4, người dân tại xã Hải Long đã phát hiện một bé trai cùng với chiếc xe đạp ở dưới sông.

Sau khi tiếp nhận thông tin tìm thấy thi thể cháu bé, cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) đã đến hiện trường khám nghiệm thi thể. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu bé mới biết đi xe đạp đã không may bị ngã xuống sông.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu H. cho gia đình đưa về an táng.

Nhật Tân