Tìm thấy thi thể 1 trong 3 công nhân thi công đường bị lũ cuốn ở Lai Châu

Ngày 25/6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 trong 3 công nhân thi công đường giao thông thuộc Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Trường Thành bị mất tích do lũ cuốn khi đang ngủ trong lán trại trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được tìm thấy là Lường Văn Kiên (SN 1986), trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Hiện, 2 công nhân còn lại gồm: Nguyễn Văn Thuyên (SN 1981) trú tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội và Bùi Văn Tâm (SN 1973) trú tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Cũng theo lực lượng chức năng, trước đó, cháu Chìn Mé Út (2 tuổi), trú tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu bị lũ cuốn trôi hiện vẫn đang được lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm.

Trước đó, từ đêm 23 đến sáng 24/6, tỉnh Lai Châu đã có mưa to gây lũ ống, lũ quét đã làm 1 người chết và 3 người mất tích, nhiều nhà dân bị cuốn trôi, tổng thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

Huyện Mường Tè là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gây thiệt hại hơn 45 ha lúa, hoa màu, cuốn trôi 7 nhà, di chuyển khẩn cấp 27 nhà trên địa bàn 2 xã Bum Nưa, Pa Vệ Sủ. Tuyến đường Bum Nưa - Pa Vệ Sủ một số vị trí bị sạt lở, cầu Pá Hạ, ngầm tràn Thò Ma, đập tràn Ty Tông bị cuốn trôi. Tuyến đường Mường Tè - Hua Bum bị đứt tại km 301+ 400 vị trí thuộc huyện Mường Tè; gần 10 cột điện bị đổ, gãy…

Hiện chính quyền huyện Mường Tè đã huy động hơn 100 người, gồm: lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ và người dân để giúp các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà, hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao di chuyển vận dụng gia đình đến nơi an toàn.

Đồng thời, các lực lượng đang triển khai nhiều biện pháp để tìm kiếm ba nạn nhân bị lũ cuốn trôi, giúp đỡ và hỗ trợ gia đình nạn nhân có mặt trên địa bàn; huy động máy móc và con người để khẩn trương san gạt đất đá sạt lở, bảo đảm thông đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, không bị cô lập và chia cắt.

Xã Pa Vệ Sử (huyện Mường Tè) có tám bản với 1.500 nhân khẩu đang bị cô lập do đất đá sạt lở, gãy cầu nên chia cắt với trung tâm xã. Chủ tịch UBND xã Pa Vệ Sử cho biết, người dân đủ nhu yếu phẩm để sử dụng trong vòng 10 ngày nữa. Chính quyền sẽ nhanh chóng vận chuyển nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho bà con.

Đợt mưa lớn và lũ quét xảy ra tại một số tỉnh phía Bắc diễn ra vào thời điểm cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do đó một trong những nội dung quan trọng trong chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai là yêu cầu các Hội đồng thi lựa chọn các điểm thi đảm bảo an toàn, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, bố trí các điểm sơ tán an toàn gần khu vực tổ chức thi.