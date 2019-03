Tìm thấy 3 cô bé 'mất tích' ở Đà Lạt

Chiều 19/3, đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết 3 cô bé bỏ nhà đi đã được Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra xác minh và phát hiện đang sống lang thang và ngủ tại công viên TP Đà Lạt và đã đưa về nhà.

"Ngoài 3 cháu bỏ nhà đi như truyền thông đã đưa tin thì còn có bé T.N.P.U (16 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) và 1 nam thiếu niên khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã báo cáo Công an TP Bảo Lộc đưa người nhà lên Đà Lạt để đón các cháu về" - ông Linh nói.

Q.Nh. và Q.Ng. từng bỏ nhà đi. Ảnh gia đình cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 3 cô bé nêu trên gồm 2 chị em ruột H.T.Q.Nh (13 tuổi), H.T.Q.Ng (12 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc và T.N.N (14 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng).

Cả 3 cô bé này học xong cấp tiểu học đã nghỉ và thường đi chơi với nhiều thanh thiếu niên

Theo Công an phường Lộc Phát, 2 cô bé này từng bỏ nhà đi vào đêm Giáng sinh 24/12/2018. Lúc này, 2 em bỏ đi cùng 1 nam thanh niên là L.H.Đ (ngụ tại thôn Thanh Xuân 2, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc). Ba ngày sau, gia đình 2 em nắm được thông tin và đến nhà Đ. đón con về.

Mới đây, tối 6/3, cả Q.Nh. và Q.Ng. xin bố mẹ đi lễ nhà thờ rồi "mất tích" đến nay.

Cha mẹ mất ăn mất ngủ trong khi các cô bé đi lang thang, ngủ công viên

