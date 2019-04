Tìm kiếm học sinh lớp 5 bị đuối nước khi tắm biển

Chiều 11/4, do trời nắng nóng, cháu Hồ Nhật Huy (11 tuổi, học sinh lớp 5), trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cùng nhóm bạn rủ nhau ra biển tắm mát. Khi đang tắm, Huy không may bị đuối nước mất tích.

Người dân và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: N.An.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân dùng lưới vây quét, tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ông Trần Văn Nguyện, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, cho biết cháu Huy là con đầu trong gia đình có ba anh em ở xóm Thành Công. Bố mẹ cháu đang làm ăn ở miền Nam. Huy đang sinh sống với bà nội.

Xã Quỳnh Long, nơi xảy ra vụ việc (vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Zing