Tiệm vàng cháy lúc rạng sáng, cả nhà thoát chết trong gang tấc

Sáng 20/8, Công an huyện Mỹ Tú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Sóc Trăng khám nghiệm hiện trường tiệm vàng bị cháy tại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú). Nguyên nhân phát hỏa được cơ quan chức năng nhận định là do chập điện.

Hỏa hoạn xảy ra lúc 3h30 cùng ngày. Lúc đó, chủ tiệm vàng và người thân ngủ trên lầu, nghe hàng xóm đập cửa báo cháy. Mọi người bên trong cùng nhau chạy ra cửa sau để thoát thân.

Cảnh sát chữa cháy dập lửa lúc rạng sáng. Ảnh: Nhật Tân.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp từ TP Sóc Trăng đến dập tắt đám cháy sau nửa giờ, ngăn lửa lan sang các căn liền kề trong khu phố kinh doanh sầm uất trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Sóc Trăng, vụ hỏa hoạn được khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn.

