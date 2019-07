Tịch thu súng của giám đốc doanh nghiệp dọa đối thủ sau va chạm giao thông

Như thông tin đã đưa, vào khoảng gần 8h ngày 3/7, ông Lê Đồng Đức (65 tuổi), ở xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Phúc Thắng có địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa lái xe Toyota Venza 5 chỗ màu bạc lưu thông trên tỉnh lộ 510B hướng từ thị trấn Bút Sơn về Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Khi qua địa bàn xã Hoằng Đạo, ông này va chạm với xe cẩu do tài xế Lê Văn Hiếu (26 tuổi), ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa) điều khiển.

Cho rằng lái xe cẩu cố tình bỏ chạy, ông Đức phóng lên đuổi theo. Chặn đầu xe cẩu giữa đường, yêu cầu tài xế Hiếu xuống xe giải quyết. Khi anh Hiếu vừa bước xuống từ cabin, ông Đức bất ngờ xông lại túm cổ áo rồi rút từ trong xe một khẩu súng đe doạ.

Hiện trường vụ việc

Theo cơ quan công an, khẩu súng mà ông Đức sử dụng là súng bắn đạn cao su, một loại công cụ hỗ trợ được cấp cho doanh nghiệp do ông này quản lý. Khi bị đưa về đồn công an, ông này có cung cấp giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ của Công an tỉnh Thanh Hoá cấp song đã hết hạn.

Theo tường trình của ông Đức: "Công ty tôi được cấp 2 khẩu súng bắn đạn cao su và một số dùi cui phục vụ cho công việc. Sáng 3/7 khi đang đi thu súng về trụ sở thì xảy ra sự việc. Tài xế xe cẩu đi ẩu, tạt đầu khiến xe ô tô tôi bị móp phần đầu. Người gây tai nạn đã cố tình bỏ chạy. Tôi đã lao xe lên để chặn lại để làm cho rõ.

Tài xế trên xe ban đầu không chịu hợp tác, định chạy tiếp và tỏ thái độ thách thức. Lúc này có 1 mình tôi trên xe, mà trên xe kia có 3 thanh niên rất hùng hổ. Tôi cầm cả bao súng ra mục đích để dọa chứ không rút ra khỏi bao và nói: Nếu chúng mày bỏ chạy sẽ tao sẽ bắn vỡ lốp. Thấy tôi làm căng, tài xế mới đánh xe cẩu vào lề để giải quyết. Chỉ một lát thì công an tới".

Ông Đức cho rằng, súng vẫn trong vỏ, chỉ lôi ra dọa

"Phải đến khi vào cơ quan công an thì tôi mới phát hiện súng bắn đạn cao su cấp cho công ty đã hết hạn hơn 1 tuần. Công an thu súng thì tôi nộp, mình sai gì thì mình nhận. Chiếc xe bị hư hỏng tôi cũng đã đưa đi sửa", ông Đức nói.

Ông Đức có cung cấp giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ của Công an tỉnh Thanh Hoá cấp, song giấy này đã hết hạn từ ngày 20/6.

Lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, căn cứ vào lời khai, kết quả xác minh, cơ quan công an đã thu giữ súng bắn đạn cao su của ông Đức đồng thời xem xét xử phạt hành chính đối với ông này về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Ngọc Hưng