Thượng tá công an lái xe tông 2 người nhập viện

Sáng 30/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào đêm 29/10 tại thị xã Đồng Xoài liên quan đến một Thượng tá Công an đang công tác tại Công an thị xã.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, khoảng 21h tối 29/10, chiếc xe ô tô BKS 61A-123.69 chạy trên quốc lộ 14 hướng từ thị xã Đồng Xoài về huyện Chơn Thành thì bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang chạy trên đường.

Chưa chịu dừng, chiếc xe lao lên vỉa hè, rồi lại lao ngược xuống đường tông vào hai xe máy đi cùng chiều khiến 2 người bị thương nặng. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi tông vào bức tường của một cơ quan Nhà nước.

Hai nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, một số người khác bị ngã xây xát, được dời vào lề đường sơ cứu...

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Bình Phước xác định người lái xe gây tai nạn là Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài.

Theo người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn Thượng tá Hải có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu bia. Sau đó ông Hải được Công an đưa lên xe ô tô, rời khỏi hiện trường.

Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang thụ lý điều tra vụ việc.

Theo Vietnamnet