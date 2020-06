Thực hư vụ việc hai gia đình mâu thuẫn, kiện nhau lên tận tòa án tỉnh vì tranh giành quyền nuôi 1 chú chó

Hiện TAND huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp một con chó giữa nguyên đơn là bà TNL và bị đơn là anh NDT (cùng ngụ xã Bình Nhì).

Con chó mà hai nhà tranh chấp đang được Công an xã Bình Nhì nuôi nhốt tại trụ sở.





Anh T. và bà L. là hàng xóm với nhau và đều nhận là chủ nhân của một con chó. Công an và chính quyền xã vào cuộc nhưng sự việc vẫn chưa ngã ngũ. Do đó, bà L. khởi kiện ra tòa.



Trên báo Pháp luật TP.HCM, anh T. cho biết trước đây gia đình anh có nuôi một con chó, đặt tên là Bột. Con chó mập mạp, mõm đen, lông màu xám, nâu đen, xù mịn nhìn ưa mắt. Con chó này đã được anh nuôi hơn một tháng, nặng khoảng 4,5 kg. Tuy nhiên, ngày 5/1, con chó đột nhiên mất tích không rõ lý do.

Khoảng tháng 3, anh nghe người dân trong vùng nói có con chó lạ nặng khoảng 7kg ở nhà bà L. Do nghi ngờ đó là con chó bị thất lạc của mình trước đây nên anh T. tìm tới nhà bà L. để hỏi và xin coi mặt con chó xem có phải con Bột của mình hay không. Nghe anh T. ngỏ lời xem mặt chó, bà L. từ chối với lý do "nhà có nuôi con chó… mà giờ nó đi mất rồi" không có ở nhà.

Ngày 14/3, bà L. bất ngờ thông báo bị mất chó. Khoảng ba ngày sau khi báo mất chó, con chó của bà L. đã trở về.

Lúc này, anh T. lại đến nhà bà L. nhưng là đến để xin lại con chó mà anh cho rằng đó là chó nhà mình bị thất lạc từ hơn ba tháng trước. Bà L. không đồng ý. Bà khẳng định đó là chó của bà, do gia đình bà xin của người thân về nuôi từ mấy tháng nay chứ không phải chó của người lạ.

Theo anh T., tối 14/3, con chó sau khi rời nhà bà L. đã bất ngờ trở về nhà anh. "Tôi kêu tên con Bột và vuốt ve thì nó vẫy đuôi mừng rỡ vì nhận ra tôi là chủ. Tôi không hề buộc con Bột lại mà thả ở ngoài nhưng nó vẫn ở lại nhà" - anh T. nói.

Khoảng ba ngày sau trong lúc vợ anh đang rửa chén, con chó chồm lên làm bể sạp chén nên nó bị anh đánh, hoảng sợ chạy đi mất. Anh cất công đi tìm thì thấy nó quay lại nhà bà L. ở.

Ngày 17/3, bà L. đi công việc trở về thì phát hiện con chó nhà mình đột nhiên mất dạng. Bà vội đi tìm thì thấy con chó tiếp tục đang ở bên nhà anh T. Bà L. đòi lại con chó nhưng anh T. khẳng định đó là chó của mình vì nhớ chủ nên tự tìm về.

Đòi chó không được, bà L. đã trình báo với Công an xã Bình Nhì và cho rằng chính anh T. đã đến bắt trộm chó nhà bà trong lúc nhà vắng chủ.

Còn về phía anh T. cho rằng bị bà L. vu khống. "Lúc tôi qua nhà bà L. tìm chó thì thấy nhà bà đóng cửa. Nghe có tiếng chó sủa trong nhà, tôi kêu tên Bột, Bột… thì nó tung cửa chạy ra mừng rồi theo tôi về nhà. Tôi không hề vào nhà bắt trộm chó như lời bà L. nói" - anh T. trình bày.



Liên quan đén vụ việc, trên báo Lao động, Công an xã Bình Nhì cho rằng cả 2 gia đình không chứng minh được con chó là của mình nên xử "chó ở nhà ai người đó nuôi".

Không đồng ý với cách giải quyết này, vợ anh T. là bà N.T.K.C làm đơn khiếu nại gửi đến Công an tỉnh và UBND huyện Gò Công Tây. Trong đơn kiếu nại, bà C. cho rằng con chó của mình nuôi đi lạc qua nhà bà L. mà Công an xã Bình Nhì giải quyết cho bà L. nuôi là không hợp lý.

Trước khiếu nại của bà C., ngày 8/4, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang có thông báo phúc đáp với nội dung: "Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang chuyển đơn của bà đến Công an huyện Gò Công Tây xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật".

Công an xã Bình Nhì sau đó đã đi xác minh nhiều lần nhưng không tìm ra ai là chủ nhân thật sự của con chó để giải quyết sao cho thấu lý đạt tình. Sau nhiều lần mời hai bên đến hòa giải bất thành, công an xã quyết định đem con chó về nuôi nhốt tại trụ sở từ nhiều tháng nay. Con chó hiện đã nặng gần 20 kg.



Ngày 24/6, tòa đã triệu tập bà T.N.L và anh N.D.T (chồng bà C.) đến hòa giải nhưng không thành. Tại buổi hòa giải, phía bà L. yêu cầu được bắt con chó về nhà nhưng anh T. cho rằng đó là chó của anh và phải trả cho anh. Sắp tới, tòa sẽ triệu tập hai bên đến hòa giải lần hai.



K.N (th)