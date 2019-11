Thủ tướng chỉ đạo tạm cấm flycam 8 km quanh sân bay

Trong công điện chỉ đạo liên bộ mới ban hành, Thủ tướng đề cập đến sự cố máy bay của Việt Nam và Hàn Quốc bị móp mũi khi di chuyển trong vùng trời Việt Nam, nghi có mối đe dọa của vật thể bay chưa xác định đối với hàng không dân dụng.

Máy bay bị móp mũi. Ảnh hàng không.

Theo đánh giá nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không của máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tạm ban hành chỉ thị cấm phương tiện bay không người lái hoạt động tại các sân bay và khu vực lân cận trong phạm vi 8 km tính từ ranh giới cảng hàng không, sân bay trở ra.

Bán kính cấm bay flycam có thể bao trùm cả thành phố đối với những sân bay nằm trong đô thị. Trường hợp của TP.HCM, toàn bộ các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận... sẽ nằm trong phạm vi cấm bay flycam tính từ Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng khẩn trương nghiên cứu, xác minh nguyên nhân của hai sự cố trên, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11.

Đây là chỉ đạo thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng trong khu vực.

Bên cạnh các giải pháp tạm thời, Bộ Quốc phòng phải nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để hoàn thiện quyết định của Thủ tướng về khu vực cấm, hạn chế bay. X ây dựng bộ tiêu chuẩn đối với phương tiện bay không người lái để làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các c ảng hàng không và công ty quản lý bay có phương án phòng ngừa, ứng phó với phương tiện bay uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, phối hợp với Bộ Quốc phòng cùng thực hiện.

Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường siết chặt kiểm soát việc mua bán trái phép các thiết bị, bộ phận phương tiện bay không người lái trên thị trường.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về rủi ro từ máy bay không người lái, đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động của phương tiện này tại địa phương mình.

Ngày 16/10, máy bay A321neo của Hãng hàng không Vietjet bị móp mũi khi thực hiện chặng bay TP.HCM - Phú Quốc nhưng không có biểu hiện va đập với chim. Đây là lần thứ hai máy bay dân dụng trong không phận Việt Nam gặp phải hiện tượng này.

Trước đó, máy bay B737 của Hãng hàng không Tway Air (Hàn Quốc) thực hiện chuyến bay từ Incheon đi TP.HCM ngày 19/9 cũng bị móp và rách mũi.

