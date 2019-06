Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một em nhỏ không may bị ngã xuống ao trong lúc không có người lớn giám sát khiến nhiều người thót tim.

Thót tim clip em bé rơi xuống ao khi một mình chơi ở sân không có người lớn trông coi

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, một em nhỏ mặc áo đỏ đang một mình chập chững từng bước đi chơi bên ngoài sân gạch. Tuy nhiên, trong lúc người lớn bận bịu không chú ý em bé đã lần từng bước đi ra ven bờ ao ngay trước nhà.

Thót tim clip em bé rơi xuống ao khi một mình chơi ở sân không có người lớn trông coi - 1Thót tim clip em bé rơi xuống ao khi một mình chơi ở sân không có người lớn trông coi - 2

Có thể do sân trơn trượt hoặc em bé bước hụt nên sau đó đã bất ngờ bị ngã xuống ao. Do còn nhỏ, sức yếu em bé chỉ có thể cố gắng vùng vẫy, ngụp lặn dưới ao nước. Tưởng chừng em bé sắp bị chìm thì may mắn một người đàn ông đạp xe ra cổng đã kịp thời phát hiện.

Ngay sau đó người đàn ông này đã vội vàng tiến đến, kéo em bé lên bờ và đưa vào nhà sơ cứu ngay sau đó.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng đã khiến nhiều người được phen hú hồn. Bởi chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi rất có thể em bé sẽ bị đuối nước tử vong. Một số người cũng lên tiếng nhắc nhở các bậc phụ huynh có con nhỏ thì cần trông nom cẩn thận hơn, và nếu nhà có ao hồ thì nên xây tường bao, rào chắn cẩn thận để đảm bảo an toàn.

Theo Helino