Thót tim bé trai 3 tuổi leo ra cửa sổ chung cư tầng 11 mà mẹ không hề hay biết

Mới đây, một đoạn clip hơn 2 phút được một tài khoản facebook đăng tải đã khiến cộng đồng mạng thót tim, đồng thời tỏ ra rất phẫn nộ.

Bé trai chơi vơi giữa cửa sổ tầng 11 khi không có người lớn bên cạnh khiến ai nhìn cũng thấy ớn lạnh.

Theo miêu tả của tài khoản trên, một bé trai khoảng 2 đến 3 tuổi đã leo ra ban công tại lầu 11, lô A, đối diện lô C1 của chung cư K.G, quận Gò Vấp, TP.HCM. Trong đoạn clip, giọng một người phụ nữ liên tục thông báo, nhờ mọi người giúp đỡ vì sợ bé trai không may hụt chân rơi xuống.

Chị liên tục nói với bé trai: "Leo vô con ơi, đi vô đi con ơi", "Có ai không, đập cửa gọi mẹ nó giùm đi",…

Nghe truy hô, hai người đàn ông ở phòng bên dưới nhà bé trai đã tìm cách cứu cậu bé. Người đàn ông nhanh trí luồn qua khe hở giữa hai ban công, leo lên phía trên để giữ cậu bé trong khi một người khác vội xác định căn hộ trên, đập cửa khoảng hơn 30 giây thì người lớn trong nhà mới biết và ra ẵm bé vào.

Rất may chỉ hơn 30 giây sau khi phát hiện sự việc, hai nam thanh niên chung cư kế bên đã kịp thời có mặt, leo qua hành lang cửa sổ để hỗ trợ bé trai. Tuy nhiên, vì phía trong nhà quá cao, không thể ẵm bé trai bỏ xuống nền nhà được nên hai nam thanh niên tiếp tục giữ chặt bé trai, chờ người thân của bé trong nhà ra hỗ trợ.

May mắn hai nam thanh niên nhà kế bên đã có mặt kịp thời để ứng cứu.

Dù gọi rất nhiều lần, liên tục đập cửa nhưng phải gần 2 phút sau, một người phụ nữ được cho là mẹ bé trai mới từ trong nhà ra để ẵm con vào. Trong khi đó, chứng kiến việc bé trai khoảng 3 tuổi leo cửa sổ, còn có một bé gái khoảng 5 tuổi khác đứng trong nhà ngó ra mà không có bất kỳ một người lớn nào trông coi.

Cuối đoạn clip, người phụ nữ đăng tải thông tin còn cho biết chị đã nhiều lần thấy cảnh tượng bé trai đứng trước cửa sổ mở, có ý định trèo ra ngoài. Cũng may bé đã được giải cứu một cách an toàn, không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Chỉ vài giờ sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận về thái độ tắc trách của người mẹ khi để hai con nhỏ một mình, trong khi cửa sổ tầng 11 lại để trống.

Đa số người xem clip đều phẫn nộ với cách giữ trẻ của người lớn tại chung cư trên. Bên cạnh đó, những người khác cho rằng không riêng gì chung cư, ở những gia đình có trẻ em, có lầu hoặc sân thượng, chủ nhà nên cải tạo lại ban công một cách an toàn, đề phòng trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Cách đây ít hôm, một cháu bé 3 tuổi ở Nam Định phát hiện tử vong ở khu chung cư nơi cháu đang học mầm non. Theo xác định, cháu bé đã bị tử vong do rơi từ tầng 20 xuống lan can tầng 6.

Hồi tháng 11/2017, một bé trai 4 tuổi ở Thừa Thiên Huế cũng đã tử vong khi rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất trong lúc người lớn đang nấu nướng.

Chiều ngày 27/5/2017, một bé trai 5 tuổi đã bất ngờ rơi từ tầng 17 của một chung cư ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, xuống đất tử vong. Nạn nhân là cháu D. (5 tuổi) sinh sống tại một căn hộ ở tầng 17 của tòa nhà chung cư nói trên.

Được biết, gia đình cháu bé mới chuyển đến đây sinh sống được khoảng gần 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Thời điểm gặp nạn, cháu bé ở nhà với mẹ. Trong lúc chơi trong phòng một mình, cháu bé đứng lên ghế và cúi đầu qua lan can cửa sổ, không may bị rơi xuống đất.'¨

Những cách để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi tai nạn chung cư

Những tai nạn trên đây như một hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi người đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ về sự an toàn ở các chung cư cao tầng, khi lan can, giếng trời, cửa sổ không song sắt đều trở thành những cái "bẫy" cực kỳ nguy hiểm...

Và, để loại trừ các tai nạn thương tâm có thể xảy ra, sau khi nhận nhà, chúng ta cần quan sát, thậm chí thuê người có chuyên môn để thiết kế lại căn phòng sao cho thật an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Lan can ban công nhà cao tầng tối thiểu phải cao 1,1m; không được phép làm lan can theo thanh ngang tính từ mặt sàn lên đến đỉnh. Ban công phải được làm bằng các thanh dọc hoặc đặc để tránh trường hợp trẻ con trèo lên dễ dàng.

Chiều cao cửa sổ trong mỗi căn hộ phải tối thiểu 1m tính từ mặt sàn lên bậu cửa sổ, cao hơn thì càng tốt. Căn hộ nào đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên thì được xem là an toàn với trẻ nhỏ.

Từ thiết kế ban đầu này, tùy theo nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình để cân nhắc xem có nên lắp lưới an toàn ở ban công và cửa sổ hay không.

Để hạn chế xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc như trên, bố mẹ cần thực hiện đúng quy tắc sau để đảm bảo an toàn cho trẻ, đặc biệt là các gia đình sống tại các tòa nhà cao tầng và khu chung cư. - Tuyệt đối không được để trẻ nhỏ ở nhà một mình. - Không để trẻ chơi ở những khu vực nguy hiểm như ban công, cầu thang… - Không thực hiện các hành động có thể gây nguy hiểm trước mặt bé, vì trẻ rất thích bắt chước và làm theo người lớn. - Chiều cao của lan can tòa cao tầng phải cao từ 1,1m trở lên. Khoảng cách giữa các thanh chắn của lan can cũng không được quá 10cm. - Lan can phải làm bằng các thanh dọc để tránh trường hợp trẻ có thể trèo lên dễ dàng. - Để đảm bảo an toàn, các gia đình nên lắp thêm lưới bảo vệ hoặc song cửa sắt. - Không được để những vật dụng mà trẻ có thể trèo lên như bàn, ghế… cạnh ban công hoặc cửa sổ. - Khóa cửa ra ban công khi không có việc dùng đến.

K.N (th)