Ngày 28/6, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ tai nạn giữa taxi Vinasun do tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi) cầm lái và xe máy do anh Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, ngụ Hóc Môn) chở chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (24 tuổi, quê Bến Tre).

Công an khám nghiệm hiện trường.





Vụ tai nạn khiến chị Tiên tử vong, còn nạn nhân Long bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ bệnh viện 115, bệnh nhân Long nhập viện sáng 25/6 với tình trạng đa chấn thương. Cụ thể, qua kiểm tra cho thấy bệnh nhân này bị dập não, xuất huyết não thái dương trái, tay chân trầy xước.

Sau khi được bác sĩ cấp cứu kịp thời, hiện bệnh nhân đã tạm ổn, tỉnh táo nhưng vẫn cần được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.

Người nhà bệnh nhân Long cho biết, Long không biết nạn nhân nữ là ai. Chị Tiên do người quen nhờ anh chở về. Theo gia đình bệnh nhân Long, nếu như được đưa đi cấp cứu sớm, có thể chị Tiên sẽ còn sống.

Theo Công an quận Tân Phú, tài xế Phú ở lại hiện trường 13 giây rồi rời đi.

"Khi một vụ tai nạn giao thông xảy ra, cơ quan điều tra sẽ xem xét toàn diện tất cả các tội danh. Nếu cấu thành tội danh nào, đủ chứng cứ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố ở tội danh đó", đại diện Công an quận Tân Phú nói thêm.

Công an quận Tân Phú xác định tài xế Phú vi phạm 2 lỗi là rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

"Nạn nhân Long cũng có lỗi trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, do sức khỏe của Long chưa ổn định nên công an chưa thông tin về việc này, sợ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của nạn nhân", đại diện Công an quận Tân Phú chia sẻ.

Theo Công an quận Tân Phú, ngoài vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cơ quan điều tra còn phải xem xét, chứng minh hành vi của tài xế Phú có đủ để cấu thành tội phạm hình sự hay chưa.



"Khi một vụ tai nạn giao thông xảy ra, cơ quan điều tra sẽ xem xét toàn diện tất cả các tội danh. Nếu cấu thành tội danh nào, đủ chứng cứ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố ở tội danh đó", đại diện Công an quận Tân Phú nói thêm.

Như đã đưa tin, khoảng 3h sáng 25/6, xe máy do anh Nguyễn Hoàng Long cầm lái chở chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên va chạm với taxi Vinasun tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn (quận Tân Phú, TP.HCM). Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè.

Chị Tiên tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng. Sau tai nạn, tài xế taxi Vinasun xuống xe quan sát rồi lặng lẽ bỏ đi.

Hình ảnh từ camera cho thấy, ngoài tài xế này còn có 17 người đi xe máy và 1 ô tô 4 chỗ di chuyển qua khu vực. Chứng kiến cảnh nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu, còn cô gái nằm bất động trên vỉa hè nhưng chỉ có 1 người đi xe máy dừng lại.

K.N (th)