Thông tin mới nhất vụ cô dâu tương lai mất tích gần nhà chú rể

Trao đổi thông tin với PV sáng 15/5, đại diện gia đình Nguyễn Thúy Hòa (SN 1994, trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cho biết, sau gần 2 tuần mất tích một cách bí ẩn, đến nay cô dâu tương lai này này vẫn chưa được tìm thấy và gia đình cũng không có bất kỳ thông tn hay manh mối nào về vị trí hiện tại.

Phía đại diện gia đình cho hay, sau nhiều ngày tỏa đi các tỉnh giáp biên, các bến xe nhà ga để tìm kiếm nạn nhân mà không có tung tích, đến thời điểm này gia đình vẫn chưa có thông tin về Hòa.

Việc chạy loanh quanh ngoài đường tìm kiếm đã dừng lại, phía gia đình đang nỗ lực phối hợp với cơ quan công an để tìm kiếm sao cho hiệu quả nhất. “Bây giờ gia đình chỉ biết nhờ cậy cả vào cơ quan chức năng và cộng đồng”, vị này chia sẻ.

Một người thân trong gia đình nạn nhân tiết lộ, bà Hoàn và con gái cùng làm công trong siêu thị tại xã Xuân Huy của nhà chú rể tương lai được một thời gian.

Sau gần 2 tuần mất tích, gia đình vẫn chưa có thông tin về Hòa.

Tinh thần khá suy sụp khi con mất tích một cách khó hiểu, bà Hoàn (mẹ nạn nhân) được nhiều người thân trong gia đình động viên an ủi. Nhưng một người mẹ làm sao có thể ngồi yên khi con gái bỗng dưng mất tích một cách lạ lùng.

Theo chia sẻ từ phía gia đình, ngày 2/5, bà Hoàn cùng con gái đến nhà chồng chưa cưới của chị này ở xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để bàn công việc tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ vào ngày 7/5.

Xong việc, hai mẹ con ra về đến cổng, do quên đồ nên bà Hoàn trở vào nhà “thông gia” để lấy. Tuy nhiên khi ra ngoài thì không thấy con gái đâu. Gọi vào số điện thoại của chị Hòa thì thấy đổ chuông nhưng không ai nhấc máy.

Tưởng con gái về nhà trước, bà Hoàn tiếp tục gọi cho người thân nhưng đều nhận được thông báo không thấy về.

Sau một hồi tìm kiếm, bà Hoàn thấy điện thoại của Hòa để ngay ngoài sân nhà chồng chưa cưới chứ không cầm theo. Khi đi, Hòa mặc quần dài, áo dài tay màu tím còn các đồ đạc khác cũng còn nguyên.

Ngay sau đó, bà Hoàn cùng một số người trong gia đình nhà chồng tỏa đi tìm xung quanh thôn, xã nhưng không thấy.

Gia đình sau đó đã trình báo việc Hòa mất tích đến công an xã, huyện. Đồng thời cắt cử người đến các tỉnh thành lân cận để tìm kiếm. Phía gia đình lo sợ chị Hòa bị kẻ xấu bắt cóc.

Thông tin thêm, phía gia đình nạn nhân cho biết, Hòa mới đi XKLĐ ở Đài Loan về được khoảng 3 tháng và dự định tổ chức đám cưới. Giữa Hòa và gia đình hai bên cũng không có mâu thuẫn, cãi vã gì.

Đại diện Công an xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao cho biết: "Gia đình Hòa đã có đơn trình báo gửi công an xã. Tuy nhiên sự việc phức tạp nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên cho công an huyện để giải quyết".

Một lãnh đạo Công an huyện Thanh Ba cho biết, vụ việc có dấu hiệu phức tạo nên phía công an huyện đã báo cáo với công an tỉnh để phối hợp làm rõ vụ việc.

Gia đình hi vọng sớm có tin tức về Hòa Ngay sau khi Hòa mất tích, nhiều người thân trong gia đình đã đăng tải hình ảnh và thông tin việc lên nhiều trang mạng xã hội để mong có thông tin. Bạn đọc có thông tin vui lòng liên hệ tới số điện thoại 01682073076 (bà Hoàn mẹ Hòa), 01674450523 (ông Tâm, bố Hòa) hoặc thông báo cho công an nơi gần nhất.

