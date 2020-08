Đến trưa 27/8, Công an quận Bình Tân, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Cổ phần Ngôi nhà Ánh Dương Miền Nam (Sunhouse Miền Nam), KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân vào đêm 26/8.



Vụ cháy thiêu rụi khoảng 4.000m2/7.200m2 Công ty Sunhouse Miền Nam.

Tại hiện trường, các cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực phun nước dập lửa tàn tại đám cháy, nhiều kho xưởng bị đổ sập, nhám đen, nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi hoàn toàn.

Nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực phun nước dập lửa tàn tại đám cháy.

Sáng 27/8, ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP HCM đã có báo cáo nhanh gửi UBND TP HCM, Công an TP HCM, Thường trực Quận ủy Bình Tân về vụ cháy.

Theo đó, khoảng 19h05 ngày 26/8, Công an quận Bình Tân nhận thông tin về vụ cháy, sau khi nhận tin báo, ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Công an quận Bình Tân đã điều 8 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Công an quận xin chi viện chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP HCM (PC07), Công an quận 6, quận 8, quận 11, quận 12, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh với tổng số 34 xe cùng 189 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

HÌnh ảnh vụ cháy từ trên cao.

Ngoài ra, Công an quận Bình Tân cũng cử Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Đội Điều tra tổng hợp, Công an phường Tân Tạo A xuống hiện trường vụ cháy tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự, lấy thông tin ban đầu để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đám cháy được khống chế lúc 21h và dập tắt hoàn toàn lúc 22h30 ngày 26/8. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích xảy ra cháy khoảng 4.000m2/7.200m2.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Quyên