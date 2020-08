Thông tin mới nhất vụ 2 vợ chồng dừng ven đường mặc áo mưa bị ô tô tông chết

Chiều 17/8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã bắt được tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong, khi đang trốn tại Đồng Tháp. Theo đó, tài xế được xác định là Dương Nguyễn Hoàng Vũ (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong sau đó Dương Nguyễn Hoàng Vũ bỏ trốn

"Khoảng 10h sáng 17/8, lực lượng công an đã bắt được đối tượng này khi đang lẩn trốn ở Đồng Tháp. Hiện, đối tượng đang được đưa về Công an huyện Chợ Mới, để tiến hành làm việc”, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin.



Trước đó, khoảng 19h45' ngày 16/8, Vũ lái xe ô tô BKS 66A-000.01 lưu thông trên tỉnh lộ 944 (hướng xã Hòa Bình đến xã Mỹ An, huyện Chợ Mới).

Khi đến khu vực tổ 10 (ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) thì xảy ra va chạm với ông Đặng Minh Thành (44 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Minh Tuyền (41 tuổi, cùng ngụ ấp Thị, xã Hội An, huyện Chợ Mới) đang đậu xe máy BKS 67N2-7510 sát lề đường bên phải. Cú va chạm khiến ông Thành và bà Tuyền tử vong tại chỗ.

Sau đó, Vũ điều khiển xe rời khỏi hiện trường và gọi điện cho cha mình (ông D.M.B.) kể lại vụ tai nạn, sau đó bỏ trốn.

Đến 23h00 cùng ngày, ông Dương M.B. đã điều khiển phương tiện gây tai nạn đến Công an huyện Chợ Mới trình báo về sự vụ con ông là Dương Nguyễn Hoàng Vũ là người gây ra tai nạn khiến 2 người tử vong.



Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



K.N (th)