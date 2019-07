Sự việc được camera hành trình từ một xe ô tô đi đối diện ghi lại lúc 11h10 ngày 9/7/2019 tại khu vực chợ Thái (xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng), người điều khiển xe máy mặc áo thun đen, không đội mũ bảo hiểm đã tông trực diện 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, tại đoạn video phút thứ 11h08 khi 1 chiến sĩ CSGT tiến ra phía đường để ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe giảm tốc, dừng lại thì đã bị chiếc xe máy tăng ga tông thẳng, hất văng lên không trung. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người đang lưu thông trên đường không khỏi hoảng sợ, la hét.

Hình ảnh thượng úy Quý bị "xe điên" đâm trực diện. Ảnh: Clip

Tại hiện trường, chiến sĩ CSGT bị thương tích vùng đầu (xây xước da vùng đầu, cẳng chân bên trái).

Thông tin chiến sĩ CSGT bị "xe điên" tông được xác định là Thượng uý Nguyễn Trọng Quý, SN 1978 (cán bộ đội CSGT Công an huyện An Lão, Hải Phòng) thành viên tổ công tác xử lý vi phạm trật tự ATTG khu vực sáng nay (9/7).

Thượng úy Quý bị tông hất văng trên không và rơi xuống trọng thương

Danh tính đối tượng đâm xe trực diện vào Thượng úy Quý là Đỗ Văn Thắng, 16 tuổi (xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác và người dân đã đưa anh Quý đến bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Đối tượng đâm vào CSGT cũng được chuyển đến Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng).

Thượng úy Quý đang được theo dõi, cấp cứu tích cực tại BV Việt Tiệp

Theo chẩn đoán ban đầu, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị xuất huyết não, máu đang tụ trong não, gãy xương cánh tay và bị đa chấn thương khác. Bệnh nhân đang trong tình trạng không tỉnh táo. Các bác sỹ đang chỉ định đưa bệnh nhân đi chiếu chụp và làm các xét nghiệm để tiếp tục cứu chữa, điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn sau cú đâm của đối tượng Thắng

Đại diện UBND xã Mỹ Đức, An Lão cho biết: "Trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường 354 hướng từ cầu Khuể về xã Mỹ Đức đã đâm trực diện một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Đây là chiến sĩ thuộc Công an huyện An Lão".

Đối tượng Thắng bị tạm giữ ngay sau đó. Ảnh: Nguồn FB

Chiều cùng ngày (9/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng - Nguyễn Xuân Bình đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý.

Vụ việc đang được Công an huyện An Lão phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Lý