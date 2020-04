Thông tin mới nhất về đợt "rét nàng Bân" đang tràn về

Cơ quan khí tượng cho biết bộ phận không khí lạnh đã tiến gần sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Sáng nay (22/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 23/4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.



Khối không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta. Ảnh: NCHMF

Ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng; từ chiều tối nay, mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Từ nay đến ngày 24/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Từ đêm nay, ở khu Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét; từ đêm 23/4 đến ngày 26/4, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Từ chiều nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, từ đêm 23/4 gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội sáng nay (22/4) có lúc có mưa rào và dông. Từ chiều nay đến ngày 24/4 có khả năng mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 23/4 đến ngày 26/4 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết đây chưa phải đợt lạnh cuối cùng tại miền Bắc trước khi chuyển hè. Từ nay đến giữa tháng 5, khu vực có thể chịu ảnh hưởng của 3-4 đợt không khí lạnh tác động. Các đợt lạnh này chủ yếu gây ra mưa dông cục bộ.

Như vậy, dù đã ở cuối tháng 4, Đông Bắc Bộ vẫn chưa bước vào đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè khi liên tục đón thêm các đợt không khí lạnh mới. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ đã chịu đợt nắng nóng diện rộng trong 3 ngày qua, với nền nhiệt lên ngưỡng 35-37 độ C.

Còn tại Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, cơ quan khí tượng dự báo khu vực sẽ đón một đợt mưa rào và dông rải rác trong các ngày 25-30/4. Do là thời kỳ chuyển mùa, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Rét nàng Bân là cách gọi mang tính chất như truyện cổ tích trong dân gian về đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam, hay nói chung là cơn rét muộn. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, nó được biết tới là đợt rét Mâm xôi. Đây là 1 đợt rét đậm, kéo dài vài ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn do đặc trưng của kiểu di chuyển của khối không khí lạnh cuối mùa không phải chỉ từ Bắc xuống Nam mà hơi lệch về phía Đông qua vịnh Bắc Bộ, đưa hơi nước từ biển vào, và chúng di chuyển có thể không mạnh.

K.N