Gần một tuần sau khi xảy ra vụ thanh sắt rơi trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) khiến người mẹ đơn thân là chị Dương Thị H. (SN 1987, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) tử vong, cháu Phạm Thanh L.A (SN 2012 - con gái chị H.) đã được người thân đưa lên Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên vào chiều 3/10, chị Nguyễn Thị Ngọc (bác dâu cháu L.A) cho hay, sau khi tổ chức tang lễ cho em dâu xong, gia đình chị đã đưa cháu L.A lên Hà Nội. Vào ngày hôm qua (2/10), cháu L.A đã đến trường Tiểu học Thịnh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) tiếp tục theo học.

Chị Ngọc tâm sự, đến thời điểm hiện tại, cháu L.A đã biết việc mẹ mình mất nhưng vẫn đi học ngay để có thể theo kịp chương trình với các bạn.

“Mấy ngày qua, cháu buồn phiền nhưng lại tỏ ra trấn tĩnh khiến gia đình bất ngờ. Một số người có hỏi “mẹ đi đâu” thì cháu trả lời mẹ đang đi công tác xa. Thậm chí, khi đến lớp cháu còn bảo với các bạn và cô giáo rằng, mẹ đang trên thiên đàng”, chị Ngọc kể.

Việc cháu biết mẹ mất và cảm nhận nỗi đau mất mẹ nhưng lại không quấy khóc, đòi mẹ khiến gia đình vừa mừng, vừa lo…

Trước mắt hai vợ chồng chị Ngọc sẽ tạo mọi điều kiện để cháu L.A tiếp tục theo học trên Hà Nội. Bởi cháu mới bước vào lớp 1 được một thời gian ngắn, mọi thứ chỉ là bắt đầu.

Gia đình cũng nghĩ tới việc đưa cháu về quê nhưng do ông bà sức khoẻ đã yếu, khó khăn, nên việc chăm sóc cháu L.A có thể sẽ không được tốt.

“Hiện tại tôi bận từ sáng đến tối. Sáng sớm chồng đưa cháu A đi học và đến chiều tối thì đón về còn tôi ở nhà lo cơm nước và chăm hai con.

Từ nhà tôi (khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) đến trường Tiểu học Thịnh Quang rất xa và nhiều khi tắc đường nên việc đưa đón cháu đối với hai vợ chồng nhiều lúc cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, hai vợ chồng động viên nhau cố gắng để cháu L.A có điều kiện tốt nhất về học tập và phát triển tương lai sau này....”, chị Ngọc chia sẻ.

Ông Dương Văn Kỳ (bố đẻ chị Hằng) cũng cho hay, tang lễ cho chị Hằng đã được gia đình lo tốt đẹp. Đến nay, tâm lý của vợ ông là bà Nguyễn Thị Nha (SN 1965) đã có phần ổn định hơn nhưng sức khoẻ vẫn rất yếu và không chịu ăn uống.

Kể từ ngày con gái mất, bà Nha liên tục được các bác sỹ chăm sóc, truyền nước. Còn về phần ông Kỳ, sau khi lo tang lễ cho con gái cũng bị ốm.

Ông chia sẻ, trước mắt cháu Phạm Thanh L.A sẽ được vợ chồng chị Ngọc (con dâu ông Kỳ) chăm sóc nuôi dưỡng. Bởi điều kiện học tập trên Hà Nội tốt hơn quê rất nhiều.

“Cách đây mấy hôm, khi dậy buổi sáng cháu có hỏi mẹ đâu rồi khóc một mình. Lúc này, gia đình cũng không dám bảo mẹ đã mất mà chỉ bảo cháu mẹ đi làm ở nơi rất xa...”, ông Kỳ nói. Ông ngoại cháu bé mong muốn, L.A sẽ vượt qua nỗi đau lớn này và học tập thật tốt để không phụ công gia đình.

Chiều 3/10, trao đổi với PV, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A3 (trường tiểu học Thịnh Quang - lớp cháu L.A theo học) cho biết, việc cháu đi học sớm khiến nhà trường rất bất ngờ. Từ khi biết chuyện, thầy cô giáo, phụ huynh và các bạn trong lớp cũng đã hỏi thăm, chia sẻ để bé gái 6 tuổi vượt qua nỗi đau.

Theo lời giáo viên chủ nhiệm, hiện nhà trường đang tạo mọi điều kiện để cháu ăn, học tập. Phía gia đình chỉ việc đưa đón cháu đi về.

Nếu hôm nào, bác cháu đi làm về muộn thì nhắn tin hoặc gọi điện cô giáo chủ nhiệm sẽ đưa cháu về chăm sóc...

Liên quan đến sự việc trên, chiều 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điều 295 Bộ Luật Hình sự.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thông tin, sự cố xảy ra tại công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê thuộc lô đất 4/6 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư.

Công trình hiện đang được nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP thi công lắp kính mặt ngoài.

Theo ông Lưu, nguyên nhân ban đầu được xác định do bộ phận giữ của hệ thống sàn treo gondola phục vụ việc thi công hạng mục vách kính tại công trình bị bật khỏi vị trí và rơi xuống đường. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã tổ chức kiểm tra toàn diện dự án.