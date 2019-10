Thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao vụ 39 người tử vong trong xe lạnh ở Anh

Theo thông tin cập nhật từ Bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong thùng xe container tại khu công nghiệp Waterglade, Essex, Anh, thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các địa phương để nắm thông tin, hỗ trợ xác minh danh tính đối với các trường hợp được cho là mất tích tại Anh. Bộ Ngoại giao cũng đã làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam yêu cầu phối hợp, thông báo đến các cơ quan chức năng Anh đẩy nhanh công tác xác minh quốc tịch và danh tính của các nạn nhân.

Cảnh sát điều tra làm việc tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Cho tới nay, Tổng đài Bảo hộ công dân đã tiếp nhận thông tin của 14 gia đình đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người thân bị mất tích tại Anh. Cục Lãnh sự đã liên hệ trực tiếp và hướng dẫn gia đình các thông tin cần cung cấp để đẩy nhanh việc xác minh, đồng thời cũng đề nghị các gia đình phối hợp, cung cấp các thông tin cập nhật về người thân (nếu có) tại Anh để kịp thời xử lý.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thường xuyên giữ liên lạc với cảnh sát Essex và các cơ quan hữu quan của Anh để nắm thông tin, kịp thời chuyển các dữ liệu do phía Anh cung cấp về trong nước nhằm thực hiện việc xác minh, đối chiếu sinh trắc học để xác minh danh tính nạn nhân; đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp xác nhận có công dân Việt Nam trong số các nạn nhân nêu trên.

Chiều qua (28/10), Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam đã ra thông cáo về vụ việc 39 người chết tại hạ Essex (Đông Bắc London, Anh).

Theo đó, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam Gareth Ward cho biết, trong ngày 28/10, Đại sứ đã có cuộc gặp với Bộ Công an Việt Nam để thảo luận về thảm kịch mới xảy ra gần đây tại Essex, nơi 39 thi thể người nhập cư châu Á đã được tìm thấy trong thùng xe tải.

Hiện nay, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam vẫn chưa có thông tin chính xác về danh tính và quốc tịch của các nạn nhân. Nhưng dù bất kể họ có quốc tịch nào thì Đại sứ Gareth Ward cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ và được biết rằng cộng đồng người Việt ở trong nước và ở Anh đều đang rất lo lắng.

Đại sứ Anh và Bộ Công an Việt Nam đã bàn luận về cách hai Chính phủ có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong quá trình xác định danh tính nạn nhân. Như phía cảnh sát Anh đã giải thích với Đại sứ Việt Nam tại Anh, quá trình xác minh này sẽ mất nhiều thời gian nhằm đảm bảo sự chính xác trong quy trình giám định pháp y, đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn.

Theo Đại sứ Gareth Ward, Vương quốc Anh và Việt Nam là những người bạn và đối tác của nhau. Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam sẽ hợp tác để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của nạn mua bán người, để truy tố những kẻ tội phạm liên quan và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Trong cùng diễn biến vụ việc, ngày 28/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý gửi công văn hỏa tốc đến các địa phương, sở ban ngành và công an tỉnh sau vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container tại Anh, có thể có người Nghệ An.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương rà soát, xác minh các trường hợp có gia đình báo mất liên lạc ở các huyện để đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Ngoài ra, cần điều tra, đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với các huyện, thành phố và thị xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng rà soát số người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài liên quan đến thông tin 39 nạn nhân tử vong ở Anh.

Nếu có người trong số 39 nạn nhân, địa phương cần xác định rõ danh tính, thân nhân để báo cáo cơ quan công an và Sở Ngoại vụ để kịp thời phối hợp Bộ Ngoại giao thực hiện biện pháp bảo hộ công dân.

Ông Quý cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đơn vị tuyển dụng lao động để ngăn chặn việc đưa người đi xuất cảnh trái phép.

Trước đó, hôm 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 39 người tử vong trong container nhập cảnh vào nước này ở hạt Essex, gần thủ đô London.

Sau khi xuất hiện thông tin có thể có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Anh làm việc với cảnh sát để xác minh quốc tịch các nạn nhân.

Sáng 28/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết cảnh sát Anh đã xác định được 4 trường hợp trong số 39 nạn nhân tử vong. Hồ sơ 4 nạn nhân được chuyển cho phía Việt Nam để chắp nối các thông tin nhằm xác định nhân thân mỗi trường hợp.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.



K.N (th)