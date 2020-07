Thông tin mới gây đau lòng vụ sập thang lắp kính khiến 4 người chết ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc thang lắp kính sập vào lúc 20h ngày 30/7 ở một công trình xây dựng trên phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội, theo thông tin mới nhận được hiện đã có 4 nạn nhân tử vong.

Hiện trường thương tâm của vụ việc.





Ngay trong tối cùng ngày, thi thể các nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn để làm các thủ tục pháp lý, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108.



Một cán bộ thuộc lực lượng chức năng cho hay, vụ sập giàn giáo (loại thang treo có cáp ở 2 đầu) do bị gãy ở độ cao tầng 8 của tòa nhà đang xây dựng. Còn một số người dân khu vực cho hay, những công nhân gặp nạn đều cùng một tốp thợ được thuê lắp kính.



Theo những người gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên cửa hàng ăn uống bên cạnh đều đóng cửa sớm. Nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng vì vào các buổi tối, đúng giờ này thường có nhiều người vào ăn uống và đi đường.

Nơi những nạn nhân rơi xuống

Hiện đã xác định được danh tính 4 người tử vong gồm: Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1967), Nguyễn Thế Bồng (sinh năm 1956), đều ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1968) trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ, Đặng Đình Thắng (sinh năm 1992) trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cả 4 người này đều là công nhân đang làm việc tại công trình trên.

Cả 4 nạn nhân đều quê ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Khoảng nửa tháng gần đây, những người này nhận công việc thu dọn kính, nền nhà cho công trình tại số 16 phố Nguyễn Công Trứ. Công việc hàng ngày kéo dài từ sáng đến khoảng 17h cùng ngày. Ngày 30/7, những công nhân này ở lại làm tăng ca thì bất ngờ xảy ra sự việc đau lòng trên.

"Cả 3 người gặp nạn tử vong đều quê ở Chương Mỹ và có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trong đó, có 2 người đàn ông sống cùng thôn tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, còn 1 người phụ nữ ở thôn khác. Người phụ nữ tử vong cũng có con trai đi làm cùng và con bà này hiện đang bị thương nặng. Sau khi kết thúc ca chiều, một số người về quê còn một số ở lại làm tăng ca thì xảy ra sự việc trên...", một người thân trong gia đình các nạn nhân gặp nạn chia sẻ.

Chị Phương gục khóc khi kể về bố.

Chị Phương, con gái nạn nhân tử vong Nguyễn Thế Bồng cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình chị khá khó khăn, bố mẹ chị quanh năm làm mọi việc để nuôi gia đình. Hễ ai có việc gì gọi, bố và mẹ chị đều đi làm.

"Bố tôi làm công việc này gần nửa tháng nay, còn bình thường ở nhà làm nông, hễ ai gọi gì làm nấy. Nhà có 4 chị em, tôi là con đầu, sau còn 3 em trai, em út đang học lớp 10. Trong đó có em thứ 2 bị bại liệt, thiểu năng trí tuệ. Khi nghe hung tin tôi đau đớn lắm, bố vừa nghỉ đã phải làm tăng ca, bố ra đi lúc chưa kịp ăn uống gì. Bình thường khi tăng ca, bố tôi 21h đêm mới ăn tối", chị Phương nói.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 30/7 tại số nhà 16 đường Nguyễn Công Trứ xảy ra vụ việc sập giàn cẩu kính khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng cùng các lực lượng của Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) và lực lượng tại chỗ đã đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

K.N (th)