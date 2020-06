Thông tin gây bất ngờ từ công an về vụ việc vợ đang bế con bị chồng giật tóc ngã ngửa

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đang bế con bị chồng giật tóc ngã ngửa ra phía sau khiến dư luận bức xúc, sáng 28/6, đại diện Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Người chồng túm tóc vợ đang bế con nhỏ kéo ngã xuống đất khiến hai mẹ con bị thương. Ảnh cắt từ clip





Trên Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết người phụ nữ trong clip là chị N.T.T.C. (29 tuổi, trú phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), còn người đàn ông giật tóc chị C. là N.A.V. (37 tuổi, trú tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).



Đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết đã mời chị C. (người bị hại), anh V. (bố của bé gái 6 tháng tuổi) và nhân chứng có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc.

Theo lời khai của cả 3 bên tại cơ quan công an, đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết qua trích xuất camera và qua lời khai của chị C. cũng như anh V. cả hai đều khẳng định hoàn toàn không có việc anh V. hành hung chị C. sau khi túm tóc làm chị C. ngã ngửa ra phía sau.

Cả hai người thừa nhận rằng sau khi ngã ngửa ra phía sau thì cháu Tr. ngã vào người của mẹ, sau đó anh V. đòi bế cháu lên thì mẹ cháu giằng lại không cho bế chứ không có chuyện anh V. hành hung mẹ con chị C.



“Vụ việc khiến chị C. bị bầm tím bàn tay và cổ tay, cháu bé bị bầm tím thái dương bên trái. Sau đó, gia đình bế cháu bé đến Bệnh viện Xanh Pôn để khám. Ngày 22/6 gia đình chị C. đã có đơn trình báo cơ quan công an”, đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết.



Vị này cho biết thêm, gia đình chị C. đã có đơn và Công an Q.Thanh Xuân đang làm các thủ tục để đưa 2 mẹ con chị C. đi giám định thương tích, làm rõ việc có hay không hành vi cố ý gây thương tích của anh V. đối với bạn gái và con nhỏ.

Được biết trong sáng nay, Công an quận Thanh Xuân đã cử một đại diện đi cùng chị C. để đưa hai mẹ con đi khám tại Bệnh viện Nhi trung Ương. Còn về phía anh V. anh này đã đề nghị được đi cùng hai mẹ con chị C. để đưa bé gái đi khám và chi trả viện phí. Tuy nhiên vì sự việc đang bức xúc nên gia đình chị C. đã từ chối.

Trước cơ quan công an, anh V. (bố của bé gái) cũng đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái.



Trước đó, ngày 26/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video về một người đàn ông có hành vi bạo lực khiến người phụ nữ đang bế con nhỏ ngã ngửa và bị thương, đứa bé thì ngất lịm (theo người đăng tải) gần 1 tiếng đồng hồ.

Sau khi đoạn video và thông tin trên được đăng tải đã nhận được rất nhiều chia sẻ và lên án hành vi của người đàn ông này.

Sau khi clip được chia sẻ, người phụ nữ trong video cũng đã lên tiếng.

Theo đó, chị N.T.T.C. và anh N.A.V có quan hệ tình cảm, chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung với nhau như vợ chồng và có với nhau một bé gái 5 tháng tuổi.

Tuy nhiên, quá trình chung sống hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên khi chị C. sinh con được 2 tháng thì bế con về nhà bố mẹ đẻ ở phường Hạ Đình sinh sống cho đến nay.

Khoảng 16h30 chiều 20/6, V. đến nhà chị C. yêu cầu được gặp con nhưng lúc này, bé đang ngủ nên V. phải đợi dưới tầng 1. Đến 17h30, chị C. bế con xuống và V. đòi bế con. Tuy nhiên, do bé quấy khóc nên chị C. từ chối dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã.

Khi chị C. bế con đi được vài bước thì V. túm tóc chị C. kéo giật ngược khiến cả hai mẹ con ngã xuống đất.



