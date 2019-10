Thông tin chính thức vụ Công an Hải Phòng chặn xe vi phạm khiến đôi nam nữ bị ngã

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip được camera hành trình của ô tô ghi lại vụ việc 1 đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm va chạm với lực lượng công an trên địa bàn phường Quán Toan (quận Hồng Bàng –TP. Hải Phòng) khiến đôi nam nữ này ngã ra đường.



Sau khi clip được đăng tải đã thu thút sự quan tâm của dư luận và nhiều người. Thậm chí có ý kiến cho rằng vì công an lao ra đường và vung gậy chặn đầu xe mới làm đôi nam nữa kia bị ngã.

Hình ảnh đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP. Hải Phòng vừa có thông tin chính thức. Cụ thể, vào lúc 8h50 ngày 10/10, được sự phân công của chỉ huy công an phường, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Quán Toan đang thực hiện công tác đảm bảo trật tự đường hè tại các tuyến đường trên địa bàn phường.

Trong lúc 2 cán bộ công an phường điều khiển xe mô tô đi đến ngã tư Quán Toan dừng theo tín hiệu đèn đỏ, đồng thời phát hiện góc ngã tư Quán Toan phía đầu đường Hải Triều một xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè sai quy định và một số quán bán hoa bày bán dưới lòng đường làm cản trở giao thông.

Lúc này, 1 cán bộ công an phường xuống xe đi san đường thì gặp xe mô tô chở 2 người không đội mũ bảo hiểm, vi phạm Luật an toàn giao thông. Khi nhìn thấy lực lượng công an, người điều khiển xe mô tô đã tăng tốc bỏ chạy lao vào lực lượng công an đang làm nhiệm vu khiến chiếc xe đổ ra đường.

Sự việc được camera an ninh của ô tô ghi lại

Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Quán Toan đã đưa người vi phạm và phương tiện về trụ sở làm việc và người điều khiển xe máy đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình.

Đồng thời, công an phường tiến hành lập hồ sơ xử lý người điều khiển xe mô tô về các hành vi vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; chở theo người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng ký xe mô tô.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, Công an phường Quán Toan đang thực hiện chỉ đạo UBND phường về ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị.

Đức Tùy