Thông tin bất ngờ vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng nay trên tuyến QL5 chạy qua địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ giao thông nghiêm trọng khiến 7 người tử vong. Trong đó, có 2 vụ tai nạn thuộc xã Cộng Hòa làm 5 người chết, 2 người bị thương và 1 vụ xảy ra tại xã Lai Vu (cùng huyện Kim Thành).

Sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT, cùng Ban ATGT Quốc gia có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tổ chức họp báo thông tin vụ tai nạn tại UBND xã Cộng Hòa.

Cách nhau chưa đầy 2h đồng hồ, tại địa phận huyện Kim Thành xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay Công an tỉnh Hải Dương đã cung cấp một số thông tin liên quan cho cơ quan báo chí. Theo đó, 3 vụ tai nạn xảy ra trên QL5 vào sáng nay thuộc các khung giờ khác nhau, trong đó có 1 vụ tai nạn kép xảy ra cùng địa điểm.

Vụ đầu tiên xảy ra vào lúc 4h30 tại Km63+500 thuộc địa bàn xã Cộng Hòa khi xe ôtô BKS 29B-159.29 do anh Đào Đức Nam (SN 1986), trú tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (cùng tỉnh) điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm với ông Đào Quang Huấn (SN 1938, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa). Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, vào khoảng 5h30, tại Km 61+800 thuộc địa bàn xã Lai Vu (huyện Kim Thành), xe ô tô đầu kéo BKS 15R-01085 kéo rơ-mooc 16H-3598, do anh Phạm Đức Ngạn (SN 1990), trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) điều khiển va chạm va với xe ô tô tải BKS 34L-767. Hậu quả làm tài xế xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương khẳng định, thông tin các nạn nhân đứng xem vụ tai nạn giao thông thứ nhất và gặp nạn ở vụ thứ 3 là không chính xác

Khoảng 30 phút sau, tại vị trí của vụ tai nạn đầu tiên khi xe ô tô BKS 29H-150.97 do tài xế Hà Văn Hoàng (SN 1993), trú tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) điều khiển điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, trên xe chở các thùng đựng nước đóng chai (xe ô tô này thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt, có tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Khi đến vị trí trên, xe ô tô của tài xế Hoàng bất ngờ va chạm với dải phân cách giữa 2 làn đường xe cơ giới làm chiếc xe bị đổ nghiêng sang trái theo hướng hành trình và đè lên một số người đi bộ cùng phương tiện đang đứng chờ qua đường. Vụ tai nạn này khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Trưa nay, tại UBND xã Cộng Hòa diễn ra buổi họp báo thông tin vụ tai nạn thảm khốc

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Kim Thành khẩn trương tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tích cực điều tra, xác minh làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phân luồng, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực xảy ra các vụ tai nạn.

Riêng tài xế Hoàng được cơ quan chức năng đưa đi kiểm tra và không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở cũng như âm tính với ma túy. Sau đó, tài xế này đang bị giam giữ tại Công an huyện Kim Thành.

Tại cơ quan công an, bước đầu lái xe Hoàng khai, do xe ô tô bị hỏng hệ thống phanh xe nên lái xe đã chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách ở giữa để giảm tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, lúc xảy ra sự việc, tài xế có nhìn thấy mọi người đang đừng chờ để sang đường.

Các thùng nước đóng chai rơi vương vãi trên đường sau khi xe ô tô bị lật nghiêng

Trong khi đó, theo dựa trên giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì trước khi xảy ra sự việc, xe ô tô tải do Hoàng điều khiển có vận tốc 65km/giờ và khoảng 20 giây trước khi bị lật, xe này có vận tốc 63km/giờ.

Cũng theo cơ quan Công an tỉnh Hải Dương, thông tin cho rằng một số người dân đứng xem vụ tai nạn giao thông thứ nhất và dẫn đến xảy ra vụ tai nạn giao thông thứ ba là không chính xác.

Cũng trong chiều nay, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình vừa thay mặt Thủ tướng ký công điện về việc khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Kim Thành.

