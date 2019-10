Thông tin bất ngờ vụ ông bố đánh con sau 2 năm bị giang hồ đến tận nhà đòi xử

Cách đây ít ngày, dư luận đã phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh tượng ông bố trẻ vừa mắng chửi vừa tát con trai lia lịa trước mặt vợ và hàng xóm.

Cảnh T. bạo hành con ruột từ 2 năm trước khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: cắt từ clip

Bức xúc trước hành động bạo hành con nhỏ của ông bố trẻ, dân mạng đã nhanh chóng truy lùng danh tính cũng như chỗ ở của gia đình này. Thậm chí, chỉ ít giờ sau đó, rất đông người đã tìm đến tận dãy nhà trọ, lao vào đánh tới tấp người đàn ông được cho là ông bố trẻ trong clip đánh con để xả giận.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, nhân vật chính trong sự việc lùm xùm này đã phải chính thức nói lời xin lỗi và ngỏ ý mong được tha thứ cho hành vi đánh con của mình. Trong đoạn clip mới được đăng tải lên MXH cách đây không lâu, người đàn ông cho biết: "Lúc đó em cũng có say xỉn, vợ con cũng hơi lùm xùm. Em có rượu vô thì em có đánh con em, em biết em bậy rồi thì em mong cộng đồng mạng bỏ qua và tha lỗi cho em. Em cảm ơn".



Điều đáng nói là người này cho biết vụ việc xảy ra từ 2 năm trước trong một lần anh ta say xỉn.



Việc ông bố này bị đánh chỉ ngưng khi lực lượng công an đến can thiệp, anh ta mới được giải cứu và đưa về cơ quan công an làm việc.



Anh Đoàn Văn T bị dân mạng đến hỏi tội sau khi clip đánh con từ 2 năm trước bị phát tán

Người cha này được xác định là Đoàn Văn T (30 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang làm việc ở một công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Tho. Người phụ nữ trong clip là chị Nguyễn Thị Th (26 tuổi, ở TP. Long Xuyên, An Giang là vợ cũ của anh Đoàn Văn T).



Sau khi xảy ra vụ việc, một tài khoản Facebook tên là Nguyễn Lâm H.A đã thừa nhận hành vi đánh người của mình. Nam thanh niên này gửi lời xin lỗi đến anh Đoàn Văn T và cộng đồng mạng. H.A thừa nhận dù chưa tìm hiểu sự việc nhưng đã cùng với "anh em mạng xã hội" tìm đến chỗ anh T và tát ông bố này.

Dòng chia sẻ trên trang cá nhân được cho là của ca sĩ H hiện đã bị xóa. Ảnh chụp màn hình.

Trong một diễn biến khác, những ngày qua, dư luận tranh cãi quanh việc 1 trang Facebook được cho là của ca sĩ ĐVH treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người đàn ông bạo hành con trai trong lúc say rượu.



Tối 21/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã nắm về việc thông tin trang Facebook được cho là của ca sĩ này xúi giục cộng đồng mạng đánh người khác và treo thưởng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trang Facebook trên đã gỡ status liên quan đến vụ ông bố bạo hành con.

"Chúng tôi đang tập trung điều tra vụ anh T bạo hành con trai và bị một số người hành hung. Sau khi có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ xem xét, làm rõ vụ việc liên quan đến Facebook được cho là của ĐVH. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin khi chưa có kết luận chính thức" - vị lãnh đạo này nói trên Tuổi trẻ.

Hiện Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra để xử lý vụ việc đúng pháp luật.



K.N (th)