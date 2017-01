Thời tiết khả năng rét đậm dịp Tết Nguyên Đán

Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết, trong tháng 01/2017 nhiều khả năng hoạt động của dải áp thấp xích đạo vẫn có xu hướng hoạt động mạnh, do vậy xoáy thuận nhiệt đới vẫn có thể xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Xác suất xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới cao hơn trên khu vực giữa và nam Biển Đông và các tỉnh thuộc Trung Bộ trở vào.

Hình minh họa

Trong tháng 01/2017, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3-4 đợt không khí lạnh và có khả năng xuất hiện 1-2 đợt rét đậm, tập trung vào thời kỳ nửa cuối tháng nhưng không kéo dài. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện trong tháng 1/2017 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01-10/01/2017): Nền nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn TBNN, các nơi khác ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào phía nam lượng mưa có xu hướng cao hơn TBNN.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/01/2017): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ TBNN. Tại các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào phía nam lượng mưa có xu hướng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/01/2017): Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN. Tại các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào phía nam lượng mưa tiếp tục có xu hướng cao so với TBNN.

Ở miền Bắc, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ trên với TBNN, chuẩn sai cao hơn từ 0.5 đến 1.5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trung bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ trên với TBNN, chuẩn sai cao hơn từ 0.5 đến 1.0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN, chuẩn sai dao động từ -0.5 đến 0.5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

K.N