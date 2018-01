Thời tiết Hà Nội, Sài Gòn cực đẹp để đi chơi đầu năm mới

Sau 3 ngày có mưa nhỏ, từ hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chuyển tạnh ráo, trời hửng nắng khi nhiệt độ ban ngày tăng thêm từ 2-4 độ C.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay tăng lên mức 21 độ C, TP Lạng Sơn tăng thêm 4 độ lên mức 19 độ C, TP Hà Giang 18 độ... Đến đêm, trời vẫn rét 14-15 độ C, vùng núi xuống còn 9-11 độ, vùng núi cao rét dưới 8 độ.

Hà Nội hửng nắng ngày đầu năm mới

Các tỉnh Tây Bắc Bộ ban ngày có mưa rải rác một vài nơi, lượng không đáng kể, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C, đêm rét 12-15 độ. Riêng Sa Pa (Lào Cai) ban ngày 12 độ, đêm rét 9 độ.

Tiết trời tạnh ráo sẽ duy trì tại miền Bắc trong 2 ngày nữa và nhiệt độ nhích dần lên mức 23-24 độ, sau đó từ 3-4/1, trời sẽ chuyển mưa rải rác.

Nam Bộ là khu vực có thời tiết đẹp nhất cả nước. Buổi sớm trời sẽ có sương mù nhẹ, các tỉnh Đông Nam Bộ trong đó có TP.HCM sáng nay se lạnh khi nhiệt độ xuống mức 19 độ C, sau đó trời bừng nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 29-32 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao từ 2-4m; biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh.

Tại miền Trung hôm nay tiếp diễn mưa, mưa rào rải rác. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời còn mưa nhưng chỉ đôi lúc, lượng mưa cũng không lớn. Ở khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh cũng như Bình Định - Bình Thuận, trời đều tạnh ráo. Nhiệt độ ở các Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới dao động từ 18 - 20 độ C, riêng thành phố Huế là 23 độ C. Ở phía Nam, nhiệt độ ở các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang phổ biến từ 25- 27 độ C, trời mát mẻ. Ở thành phố Phan Thiết nhiệt độ cao hơn, đạt 30 độ C.

Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, không riêng ngày 1/1/2018 mà cả hai ngày tới trời đều tạnh ráo. Thậm chí ngày 2 và 3/1, vào buổi trưa và chiều còn có khoảng hửng sáng, không khí vì thế cũng ấm dần lên, nhiệt độ tăng từng ngày, từ 18 độ C lên 20 độ C. Thời tiết khá thuận lợi cho việc di chuyển, vui chơi.

Tại thành phố Đà Nẵng dịp đầu năm mới, trời đôi lúc có mưa nhỏ. Sang đến ngày 3/1, mưa dứt hẳn, ban ngày có khoảng hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 25 - 26 độ C. Về tối và đêm, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-21 độ C.

Ở Tây Nguyên, thời tiết ngày đầu năm vẫn ổn định, trời ít mưa, khô ráo. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là khoảng 24 - 26 độ C, riêng thành phố Đà Lạt không quá 20 độ C.

Tại thành phố Bảo Lộc, dự báo cả ngày 1/1 và hai ngày tới trời tạnh ráo, có lúc nắng nhẹ. Vào ban ngày, bầu không khí luôn thoáng mát, nhiệt độ cao nhất 27 - 28 độ C. Lưu ý, vào buổi tối và đêm nhiệt độ hạ xuống còn 15 - 17 độ C.

H.L (th)