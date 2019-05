Thời tiết Hà Nội đẹp tuyệt, hiếm hoi se lạnh những ngày giữa tháng 5

Ngày hôm nay (9/5), thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiết trời vẫn khá dịu mát khi nền nhiệt cao nhất chỉ 28 độ, một vài nơi trên 28 độ.

Hà Nội đang được hưởng những ngày mát mẻ hiếm hoi dù đã giữa tháng 5. Hình minh họa

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng với nền nhiệt 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác; phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết mát mẻ hiếm hoi trong những ngày giữa tháng 5 ở miền Bắc là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa nên ở Bắc Trung Bộ ngày và đêm nay (09/5) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm nay (09/5) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Hà Nội sáng và đêm nay (09/5), có mưa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Trong ngày hôm nay, mưa rào và dông cũng xuất hiện vài nơi ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ban ngày nền nhiệt dao động từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày có nơi trên 34 độ và giảm nhanh khi về đêm, thấp nhất chỉ 21 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 33-36 độ, trong đó tại TP.HCM là 35 độ và Cần Thơ 34 độ. Đến chiều tối trời chuyển mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác.

K.N