Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 ra sao?

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo trong ba ngày nghỉ lễ 2 - 4/9, thời tiết miền Bắc dù có nắng nhưng cường độ không quá mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày 30-33 độ C, thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí. Riêng Hà Nội ngày 2/9 khả năng có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 32 - 33 độ C.

Thời tiết sẽ mát mẻ dịp nghỉ lễ 2/9 tới. Hình minh họa

Với miền Trung, mưa cũng chỉ kéo dài đến hết ngày 30/8, sau đó giảm dần và trong dịp nghỉ lễ từ Thanh Hóa vào Bình Thuận trời nắng ráo, mức nhiệt 32-34 độ C.

Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, khoảng thời gian nghỉ lễ thời tiết không nhiều đột biến, trời nắng và mưa giông thường xảy ra sau 16h với lượng không lớn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 28-32 độ C; Nam Bộ 32-33 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cũng phát đi thông báo về đợt mưa diện rộng ở miền Bắc và miền Trung do dải hội tụ nhiệt đới đang hình thành và có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên từ đêm nay (28/08) đến hết đêm 31/08 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm/đợt, có nơi trên 250mm).

Từ chiều mai (29/08) đến hết đêm 30/08, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm).

Khu vực Hà Nội ngày 29-30/08 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày 31/08 có lúc có mưa rào và dông.

Từ đêm 28/08 đến 31/08, ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

K.N