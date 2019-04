Thời tiết dịp Giỗ tổ ra sao khi không khí lạnh tràn về?

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, đêm hôm qua (11/4), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương miền Bắc có mưa rào, mưa dông nhiều nơi. Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên trong sáng nay (12/4) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội sáng nay (12/4) có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén gây mưa rào và dông nên trong ngày hôm nay (12/4), nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Tuy nhiên, từ ngày mai (13/4), nắng nóng xuất hiện diện rộng trở lại ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Đến khoảng ngày 14/4, tiếp tục có một đợt không khí lạnh nhỏ tăng cường xuống. Từ chiều và đêm 14/4 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, thậm chí còn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh.

Với các tỉnh miền Trung trong các ngày nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương, thời tiết chủ đạo là nắng ráo, tuy nhiên về chiều và tối ở khu vực vùng núi phía Tây miền Trung khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ với cường độ mạnh nên cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng thời gian 13-15/4, trời tiếp tục nắng sớm, nóng 35-36 độ C xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, còn ở các tỉnh miền Tây và khu vực Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ C.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, từ 13-15/4. Đây là dịp để người dân cả nước lên kế hoạch về quê hoặc đi du lịch cùng người thân. Thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các chuyến đi.

K.N (th)