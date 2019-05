Sáng sớm ngày 9/5, thời tiết Hà Nội có sự thay đổi rõ rệt khi trời âm u, nhiệt độ giảm và se lạnh khiến bất cứ ai ra đường cũng không khỏi bất ngờ. Để đối phó với lạnh và gió thổi, người dân di chuyển trên đường đã phải mặc áo phao, áo gió hoặc mang thêm khăn len.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa nên ở Bắc Trung Bộ ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ sáng sớm, thời tiết Hà Nội thay đổi rõ rệt so với nhiều ngày qua. Điều người dân dễ nhận thấy nhất là thời tiết âm u, gió thổi mạnh và nhiệt độ giảm sâu.

Sáng nay, rất nhiều người dân khi di chuyển bằng xe máy trên đường đến công sở đã phải mặc áo khoác, áo gió... để chống lại cái lạnh giữa mùa hè.

Nhiều người cho biết, việc thời tiết se lạnh giữa mùa hè là hiện tượng lạ. Tuy nhiên, thời tiết se lạnh cũng khiến hầu hết người dân cảm thấy dễ chịu.

Một người đàn ông phải khoác thêm áo ấm khi di chuyển trên đường Tố Hữu.

Một đôi nam nữ không mang theo áo lạnh đã phải khoác áo mưa giấy để tránh gió lùa.

Một nam thanh niên sử dụng áo chống nắng, mang theo khẩu trang và kính chắn gió khi di chuyển trên đường đi làm.

Một nam thanh niên mặc thêm áo phao dày trên đường Phạm Hùng.

Trong khi đó, rất nhiều người không kịp mang theo áo ấm nên co ro trước những làn gió thổi.

Theo nhiều người cho biết, rất có thể trong ngày 9/5 tại Hà Nội sẽ có mưa.

Chị em phụ nữ kín bưng với áo gió, áo chống nắng và áo da.

Lê Bảo