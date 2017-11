Thời tiết 5/11: Nguy cơ lũ lịch sử ở miền Trung, Hà Nội mưa rét

Trước khi bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hoà trong sáng qua, dọc khắp Trung và Nam Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Sau khi bão qua, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới lại kết hợp với không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực này.

Trong vòng 6 tiếng (13-19h) hôm qua, tại Nam Đông (Huế) mưa 320mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 280mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 340mm, Quy Nhơn (Bình Định) 290mm, An Khê (Gia Lai) 260mm...

Dự báo từ nay đến ngày 8/11, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ vẫn có mưa to đến rất to, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa đặc biệt to.

Nước sông dâng cao khiến TP Quy Nhơn, Bình Định ngập sâu. Ảnh: Huyền Trang

Trong sáng nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên rất nhanh, hàng loạt sông chính lên trên BĐ3.

Cụ thể, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 9,8m, trên BĐ3 0,8m, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc lên mức 7,5m, trên BĐ3 1,0m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ lên mức 5,7m, trên BĐ3 1,2m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,3m, trên BĐ3: 0,3m, sông Ba tại Phú Lâm lên mức 4,0m, trên BĐ3 0,3m...

Đặc biệt, lưu lượng đến các hồ chứa đang tăng nhanh, nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa xung yếu tại các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Nguy cơ ngập lụt cao tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà.

Trong đó Quảng Nam: Đại Lộc, TP Tam Kỳ; Quảng Ngãi: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Thị trấn Châu Ổ, Thành phố Quảng Ngãi; Bình Định: Vân Canh, thành phố Quy Nhơn; Phú Yên: Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa; Khánh Hòa: Ninh Hòa, TP Nha Trang.

Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh trên, đặc biệt tại khu vực vùng núi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Tại miền Bắc, khối không khí lạnh không cường độ mạnh đang tiếp tục tràn xuống khiến nhiệt độ ban ngày giảm 4-7 độ C, kèm theo mưa khiến các tỉnh đồng bằng trở lạnh, vùng núi trở rét.

Ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm qua lên tới 28 độ, ngay hôm nay chỉ còn 22 độ C, ban đêm lạnh 17-18 độ, tại Lạng Sơn giảm còn 17 độ ban ngày, ban đêm 16 độ, Thái Nguyên 20 độ, đêm 17 độ. Tại Sa Pa (Lào Cai), cao nhất ban ngày ở mức 15 độ, ban đêm xuống 5-7 độ C, các vùng núi cao còn lại ban đêm giảm xuống dưới 13 độ.

Mưa và lạnh sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới tại miền Bắc.

Theo M.Anh/Vietnamnet