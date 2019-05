Thiếu tướng Phan Anh Minh về hưu, đại tá Đinh Thanh Nhàn thay thế vị trí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. HCM

Theo đó, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an vừa trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đối với đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn sinh năm 1968, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ban đầu, ông công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM và giữ chức trưởng phòng. Năm 2013, ông Nhàn được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP.HCM phụ trách khối tổ chức.

Từ ngày 1/5, đại tá Đinh Thanh Nhàn sẽ là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM

Năm 2018, Đại tá Đinh Thành Nhàn được Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cấp bằng Tiến sỹ Luật học. Ông Nhàn còn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 26/4, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Theo đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh nghỉ công tác và chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5/2019.

Lê Nguyễn