Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an đánh giá đấy là cuộc cách mạng sau 73 năm thành lập ngành Công an.

Thiếu tướng đánh giá thế nào về việc giảm triệt để tầng nấc trung gian trong lực lượng công an mà cao nhất là sẽ không còn cấp tổng cục. Trong đó, 126 đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giải thể, sáp nhập còn khoảng 60?

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Việc Bộ Công an dự định tinh giản các tầng, nấc trung gian đã được tính toán thực hiện từ vài năm trước. Để bỏ hẳn cấp tổng cục và giải thể, sáp nhập nhiều cục, vụ là một đột phá lớn bởi trước đó, quá trình dự thảo có cả phương án giữ lại hai đầu mối nòng cốt là Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh.

Tôi có 40 năm làm trong ngành công an, qua 6 đời bộ trưởng thì đây là cuộc cách mạng của tổ chức, cho thấy quyết tâm chính trị cao trong Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an . Ảnh: Cao Tuân

Có rất nhiều ý kiến tranh luận về việc giữ nguyên hay tinh gọn bộ máy ngành công an nhưng cá nhân tôi ủng hộ bỏ cơ cấu tổng cục. Trước đây, từ không tổng cục thành 4, rồi mở rộng lên 8 tổng cục, từ 1 cục tách thành 2-3 cục. Nhưng tới đây lợi ích như thế không còn nữa, từ 126 cục chỉ còn khoảng 60. Bộ máy tinh giản thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Theo thiếu tướng, số lượng cán bộ ngành công an sau khi tinh giản sẽ như thế nào?

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hiện nay chưa ai thống kê số lượng công an dư dôi cả bởi tính theo số lượng công an trên đầu dân thì có nhiều đâu. Ví dụ như Thái Lan trung bình 350 người dân có 1 cảnh sát. Văn minh hiện đại như nước Pháp còn hơn 300 người dân/cảnh sát. Theo ước tính, ở Việt Nam khoảng 550 – 600 người dân mới có 1 cảnh sát. Đây là mức trung bình thấp của thế giới chứ không nhiều.

Nguyên tắc phải làm bộ máy gọn, hiệu quả, gần dân. Đề án được triển khai sẽ có cuộc điều chuyển cán bộ từ bộ về địa phương, từ địa phương về cơ sở để hiệu quả hơn. Ở bộ có số người đưa về công an các tỉnh, thành phố. Công an các tỉnh, thành phố đưa về quận, huyện. Công an quận, huyện đưa về các xã, phường...

Các tỉnh biên giới, vùng sâu vùng xa sẽ có hàng chục nghìn sĩ quan công an tăng cường cho hàng vạn phường, xã nên sẽ nắm tình hình rất vững chắc, làm cho nền an ninh nhân dân vững chắc từ phường, xã, biên giới, hải đảo.

Tôi biết để thực hiện việc này sẽ đụng chạm lợi ích của nhiều người, nhiều người không vui, dù họ không nói ra. Mấy trăm ông cục trưởng, cục phó rồi cấp tướng tá sẽ không còn được giữ chức vụ, tâm tư lắm chứ.

Dù vậy, lúc này các sỹ quan công an phải thực hiện lời thề trước khi vào Đảng. Phải đặt lịch ích của Tổ quốc, của Đảng, của ngành lên trên chứ không phải lợi ích cá nhân.

Bộ Công an đang khẩn trương xây dựng đề án về tổ chức bộ máy, theo hướng tinh gọn, tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Việc thay đổi rất lớn của ngành công an mà như ông nói là một cuộc cách mạng sẽ gặp phải những khó khăn, thách thức gì, thưa thiếu tướng?

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Đây không chỉ là cách mạng về tổ chức mà còn là cách mạng về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp công tác trong ngành công an. Thay đổi một cái gì đó thành lề lối, thói quen, quán tính hình thành hơn nửa thế kỷ là không hề đơn giản.

Đầu tiên là tư tưởng nội bộ. Trên 300 cán bộ cấp vụ, cục sắp xếp lại vị trí công tác. Trên 40 trung tướng, thiếu tướng là tổng cục trưởng, tổng cục phó sẽ phải bố trí công việc thế nào để vẫn phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo trong cấu trúc, mô hình mới của ngành. Đấy không chỉ là tâm tư của anh em ở bộ, ở địa phương mà còn là thách thức với chính Đảng ủy Công an Trung ương.

Còn chừng 60 vụ, cục thì Bộ trưởng phải nắm chắc những đầu mối quan trọng, thiết yếu nhất, còn lại phân công cho các thứ trưởng. Mỗi người sẽ phải trực tiếp nắm nhiều đầu mối. Cấp cục cũng vậy, phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước thứ trưởng phụ trách.

Ví dụ như vụ bắt ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao) liên quan đến đường dây đánh bạc thì Thứ trưởng nào phụ trách Cục này sẽ phải chịu trách nhiệm. Cứ rõ người, rõ việc thì quyền lực sẽ được phát huy và trách nhiệm được đề cao.

Bộ Công an cần làm công tác tư tưởng trong lực lượng, phải tạo sự đồng thuận ủng hộ cao. Việc này đòi hỏi sự thông minh và công tâm chứ không thể máy móc. Đòi hỏi cả công bằng, chính trực của người lãnh đạo.

Tôi tin mô hình này sẽ thành công, lực lượng công an sẽ mạnh lên, an ninh trật tự sẽ được đảm bảo tốt hơn.

Xin cảm ơn thiếu tướng về cuộc trò chuyện!

Các trường công an giảm chỉ tiêu tuyển sinh Theo thông tin từ Bộ Công an, năm 2018, một số trường công an bắt đầu dừng tuyển sinh hệ đại học dân sự, có trường tạm dừng tuyển sinh đối với toàn bộ bậc đại học hệ chính quy. Cụ thể, tổng chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học năm nay vào các trường công an chỉ còn 1.192 chỉ tiêu, giảm hơn 300 so với năm 2017. Tổng chỉ tiêu này chỉ dành cho 5 trường công an là Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. So với chỉ tiêu tuyển sinh các năm trước, chỉ tiêu năm nay khối các trường công an giảm mạnh. Tổng chỉ tiêu của cả bậc đại học và trung cấp chỉ còn khoảng 1.500. Trong khi trước đó, có năm tổng chỉ tiêu đào tạo cả hệ đại học, cao đẳng, trung cấp khối trường công an lên đến hơn 9.000 chỉ tiêu.

Cao Tuân