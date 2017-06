Thiếu nữ xinh đẹp 15 tuổi cưới chồng Trung Quốc: Có thể xử lý hình sự chú rể?

Thông tin từ UBND xã Huy Hạ (Phù Yên - Sơn La) cho biết, sau khi xác minh lý lịch, đoàn kiểm tra của UBND xã Huy Hạ đã xử phạt hành chính gia đình Đinh Thị Y. số tiền 1.000.000 đồng vì vi phạm Luật Hôn nhân gia đình do Y. kết hôn khi mới 15 tuổi.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xôn xao thông tin một cô gái tên là Đinh Thị Y, ở xã Huy Hạ, huyện Phù Yên mới chỉ 15 tuổi đã kết hôn với một thanh niên người Trung Quốc – con của một ông chủ đang kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên.

Đám cưới giữa cô dâu 15 tuổi và chú rể là người Trung Quốc gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đinh Đức Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Huy Hạ cho hay: “Sau khi biết thông tin từ mạng xã hội, chính quyền địa phương khá bất ngờ. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã cử Ban Công an xã và Ban pháp lý xuống kiểm tra. Theo đó, gia đình xác nhận Y. mới 15 tuổi. Sau 3 giờ tổ chức đám cưới, cô dâu được đưa về tỉnh Hưng Yên ngay trong ngày”.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chú rể có yếu tố người nước ngoài phải qua Sở Tư pháp thì mới được phép kết hôn. Cùng với đó, người phụ nữ phải đủ 18 tuổi mới đủ tuổi kết hôn. Song do cháu Y. mới 15 tuổi nên phía gia đình cháu Y. không làm bất cứ thủ tục gì, từ xã cho tới Sở Tư pháp.

Theo ông Dưỡng, có thể vì gia đình biết con mình vi phạm quy định của pháp luật nên đã bỏ qua tất cả mọi thủ tục pháp lý và cố tình giấu việc tổ chức lễ cưới.

“Công an xã đã mời bố mẹ cô Y. lên để giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền của cấp xã về quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình; xử phạt hành chính; vận động gia đình kêu gọi đôi trai gái về địa phương để làm rõ việc kết hôn này do ép buộc hay tự nguyện. Trong chiều 2/6, đôi vợ chồng trẻ đã trở về huyện Phú Yên (Sơn La) để làm việc với chính quyền. Chú rể giới thiệu sinh năm 1997, tuy nhiên về phía gia đình lại chưa có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh. Do vậy, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc”, Chủ tịch xã Huy Hạ thông tin.

Chú rể người Trung Quốc tự giới thiệu sinh năm 1997.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về tính pháp lý của vụ việc trên, Luật sư Quản Văn Minh - Ủy viên Thường Vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho biết: “Việc tổ chức đám cưới như vậy đã vi phạm quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 9 – Luật hôn nhân và gia đình 2000 quy định điều kiện về độ tuổi kết hôn: “Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên”. Việc hai bên gia đình tổ chức kết hôn khi không có đăng ký kết hôn đã vi phạm quy định tại điểm b Điều 6 Nghị định 87/2001/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, hai bên có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000-200.000 đồng đối với hành vi tổ chức việc kết hôn cho người chưa đến tuổi kết hôn.

Nếu cố tình tổ chức kết hôn cho người chưa đủ tuổi kết hôn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn (Điều 148 Bộ luật Hình sự năm 1999)”.

Đáng lưu ý, theo Luật sư Minh, trong sự việc này, nếu nam thanh niên người Trung Quốc đã quan hệ tình dục với cô gái 15 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội giao cấu với trẻ em quy định: Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Phạt tù từ 3 năm đến 10 năm nếu quan hệ nhiều lần, gây tổn hại đến sức khỏe cho nạn nhân.

Gia đình cô dâu Đinh Thị Y. đã bị UBND xã Huy Hạ ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1 triệu đồng vì vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.

Luật sư Minh cũng nhấn mạnh, dù cô gái có tự nguyện quan hệ tình dục nhưng do chưa đủ 16 tuổi nên nam thanh niên vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Như vậy, trong vấn đề này một lần nữa chúng ta thấy việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về hôn nhân gia đình là điều hết sức cần thiết, để người dân không vấp phải những sai lầm không đáng có, trừ khi họ cố tình vi phạm. Ngoài ra, trong việc hành xử, phải xem xét đến những yếu tố tâm lý và hoàn cảnh gia đình để có những quyết định thấu tình, đạt lý”, vị chuyên gia chia sẻ.

Được biết, gia đình Y. là người dân tộc Thái, thuộc diện hộ nghèo nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Y. mới học xong lớp 8 vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã đi làm thuê cho một công ty của Trung Quốc, có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên. Tại đây, do vẻ ngoài xinh đẹp nên cô gái trẻ này đã “lọt mắt xanh” con trai ông chủ. Sau đó, đám cưới đã được tổ chức một cách nhanh chóng tại quê cô dâu rồi 2 vợ chồng chuyển về Hưng Yên sinh sống.

Nhật Tân - Minh Thanh