Thiếu niên 14 tuổi tông trụ đèn tử vong tại chỗ

Chiều ngày 19/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Gia Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến Nguyễn Thanh T. (SN 2003, quê tỉnh Đồng Tháp) tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 15h cùng ngày, T. điều khiển xe máy chạy trên đường Gia Long hướng về thị xã Dĩ An. Khi còn cách Quốc lộ 13 khoảng 500m thì bất ngờ lạc tay lái khiến cả người lẫn xe đâm thẳng vào trụ đèn đường.

Nam thiếu niên tông thẳng vào trụ đèn đường dẫn tới tử vong.

Vụ việc khiến chiếc xe máy trượt dài vào nhà dân hư hỏng nặng, nam thiếu niên tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên dưới trụ đèn chiếu sáng cùng nhiều mảnh vỡ của xe.

Vụ việc xảy ra khi trời mưa lớn khiến công tác khám nghiệm gặp nhiều khó khăn. Đến gần 16h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiếc xe máy trượt dài về phía trước hàng chục mét.

Cũng liên quan tới tai nạn giao thông, vào 16h cùng ngày, trên đường ĐT743, phường An Phú, thị xã Thuận An, một chiếc xe tải mang BKS 36C – 206.68 chạy hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An.

Khi tới gần đường X1, khu phố 2, phường An Phú thì xảy ra va chạm với xe container BKS 61C - 174.16 chạy cùng chiều phía trước. Cú tông khiến chiếc xe tải lao về phía trước đâm tiếp vào một xe máy biển số tỉnh An Giang khiến một nam thanh niên tử vong, người phụ nữ đi cùng bị thương.

