Thi thể người đàn ông bốc mùi trong phòng trọ đóng kín ở Long An

Trưa 28/6, UBND xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết khoảng 9h cùng ngày, một số khách thuê phòng trọ ở dãy nhà trọ của ông Nguyễn Văn Thỏi (SN 1961 - khu vực ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) ngửi có mùi hôi thối từ phòng số 11.

Nạn nhân được đưa ra xe cứu thương chở vào bệnh viện khám nghiệm

Nghi có chuyện chẳng lành nên những người thuê trọ liền báo chủ nhà trọ đến để kiểm tra. Lúc mở cửa thì phát hiện thi thể người đàn ông thuê trọ đang trong quá trình phân hủy.

Theo chủ nhà trọ, nạn nhân tên Tài (SN 1968 - ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) làm nghề nấu ăn cho các đám tiệc trong huyện. "Chiều 25-6, khi đi làm về ông Tài đóng cửa cho đến nay" - chủ nhà trọ thông tin.

Tuy tên gọi là Tài nhưng giấy CMND của nạn nhân lại mang tên khác. Hiện công an đang thu giữ giấy tờ để điều tra làm rõ.

Theo Người lao động