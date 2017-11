Thi thể nam thanh niên kẹt chặt dưới gầm xe container sau va chạm kinh hoàng

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 20/11, tài xế Trần Đình Thịnh (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển xe container mang BKS: 51C - 395.. chở theo thùng hàng loại 40 feet lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai.

Khi vừa qua khỏi gầm cầu vượt Trạm 2, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM tài xế cho xe rẽ phải lên cầu thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 60V6 - 57.. do anh Ph. (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm lái, chạy cùng chiều.

Thi thể nam thanh niên kẹt dưới gầm xe container.

Vụ va chạm khiến cho nam thanh niên 26 tuổi cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe, kéo lê nhiều mét sau đó tử vong tại chỗ.

Hiện trường, thi thể nạn nhân kẹt chặt dưới gầm xe, chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ rơi trên đường do bị kéo lê. Cả 2 phương tiện chắn giữa đường khiến giao thông khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhiều mảnh vỡ của chiếc xe máy vương vãi trên đường.

Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Công an quận 9 có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Do thi thể nạn nhân và xe máy nằm kẹt dưới gầm container nên Công an phải huy động xe cứu hộ để nâng đầu xe lên mới đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Hơn 13h30 cùng ngày, Công an mới xử lý xong hiện trường.

