Thi thể bé sơ sinh bị nhét đầy giấy vào miệng được phát hiện ven đường

Đến 11 giờ ngày 27-10, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân một bé sơ sinh tử vong được phát hiện ven một con đường thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Bé sơ sinh nằm dưới tấm vải

Người dân góp tiền để chôn cất bé sơ sinh xấu số

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, một người phụ nữ đi tập thể dục ở khu vực trên thì phát hiện thi thể một bé trai bị bỏ trong đám cỏ ven đường. Bé không mặc quần áo (phỏng đoán vừa sinh 1-2 ngày).

Công an khám nghiệm hiện trường và vào những khu trọ gần đó truy tìm người mẹ nhẫn tâm ruồng bỏ con.

Nhiều người dân, người đi đường dừng lại góp tiền từ thiện để lo công tác mai táng cho cháu bé xấu số.

Theo Trung Phong – Như Phú (Nld.com.vn)