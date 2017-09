Thanh niên ở Phú Quốc tỉnh lại khi gia đình đang lo hậu sự

Sáng 1/9, theo người nhà của anh Nguyễn Ngọc Thắng (24 tuổi; ngụ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết sáng 31/8, Thắng được đưa từ bênh viện về nhà để lo hậu sự vì ngừng thở.

Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị khâm liệm thì Thắng đã thở trở lại nên gia đình tiếp tục đưa thanh niên này vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc để theo dõi. Nếu trong ngày hôm nay, sức khỏe của Thắng có dấu hiệu tiến triển tốt thì gia đình sẽ chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy – TP HCM để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 15 giờ 20 phút, ngày 29/8, tại đoạn đường thuộc ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh (Phú Quốc) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, xe máy mang biển số tỉnh Kiên Giang do Thắng và 1 thanh niên điều khiển đã ôm cua quá gấp nên đụng vào xe máy mang biển số tỉnh An Giang do chị Nguyễn Thị Thùy Trang (31 tuổi; ngụ Phú Quốc) điều khiển, chở thêm bé Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi, con chị Trang) chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến chị Trang, bé Hân và Thắng bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Thanh niên đi chung xe với Thắng bị thương nhẹ.

Sau đó, Thắng được chuyển viện vào đất liền, còn chị Trang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Do chấn thương quá nặng nên bé Hân đã tử vong sau khi nhập viện không lâu.

Hiện Công an huyện Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Theo Hoàng Tuấn (Nld.com.vn)