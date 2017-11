Thanh niên ngáo đá trèo nóc xe Mercedes, tấn công tài xế

Chiều 23/11, Công an phường Phước Tiến, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tạm giữ hành chính Nguyễn Thanh Sơn (người địa phương) để xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trưa cùng ngày, trong cơn ảo giác do phê ma túy, Sơn lang thang trên đường Trần Bình Trọng. Gặp chiếc Mercedes dừng đỗ bên đường, thanh niên này bất ngờ nhảy lên mui ôtô la hét, nhảy múa. Hành động bất thường của Sơn thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường.

Nguyễn Thanh Sơn la hét khi đứng trên mui xe Mercedes.

Khi tài xế mở cửa xe ra ngoài can ngăn liền bị Sơn dùng tay đánh. Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa đã tới khống chế, dẫn giải thanh niên ngáo đá về trụ sở công an.

Trước đây, Nguyễn Thanh Sơn từng “múa dao” giữa phố trong cơn ngáo đá. Anh ta đã bị công an địa phương xử lý hành chính.

Theo Tri thức trực tuyến