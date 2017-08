Thanh niên đổ xăng lên người rồi tự châm lửa đốt trước cửa nhà bố mẹ vợ

Vào thời gian trên, nam thanh niên tên Nguyễn Công H (20 tuổi, ngụ Bình Dương) chở vợ và con nhỏ lên nhà bố mẹ vợ để chơi.

Chơi cùng con nhỏ được một lúc thì anh bất ngờ để cháu ngồi trong nhà, cầm chai có chứa xăng loại 1,5 lít ra ngoài đường đổ lên người châm lửa đốt.

Ngọn lửa bốc cháy khiến người anh H như một ngọn đuốc sống.

Mọi người nhanh chóng lấy nước dội vào người anh H để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, một lúc sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, anh H kiệt sức và bị bỏng toàn thân nằm gục trên vỉa hè, cơ thể bị cháy xém nặng.

Nạn nhân ngay sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Khu vực xảy ra sự việc

Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc, vợ và người thân không hề có mâu thuẫn gì với anh H.

Công an TX.Dĩ An cho hay, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đã lấy lời khai các nhân chứng, mang chai nhựa chứa xăng mà nạn nhân đã đổ lên người và một phần quần áo bị cháy xém về cơ quan công an để tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo Phạm Diện (Soha/Trí Thức Trẻ)