Thanh niên bị bắn vào ngực nhưng 'thà chết không đi bệnh viện'

'Thà chết không đi bệnh viện'

Sáng 30/3, PV nhận được phản ánh của anh Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, ngụ ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, H.Châu Thành, Bến Tre) bị một người bắn trúng người mình 2 phát .

Có mặt tại nhà anh Tâm lúc 9 giờ cùng ngày, PV thấy nạn nhân ngồi trên ghế nhựa trước cửa nhà, trên vùng ngực có vết thương giống như vết thương bị bắn. Lúc này, máu từ vết thương chảy trên người nạn nhân và đọng thành vũng dưới ghế.

“Nếu công an không làm rõ vụ này, tôi thà chết không đi bệnh viện. Hơn nữa nhà tôi cũng đâu còn đồng nào mà đóng viện phí, mấy trăm ngàn tiền lương công nhân của vợ tôi đã đóng tiền học cho con hôm qua rồi”, anh Tâm gượng nói.

Theo lời kể của anh Tâm, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, anh và một người bạn đi chung xe máy, khi đến gần công viên Mũi Tàu (thuộc TT.Châu Thành, H.Châu Thành), thì xe bị hư nên dừng lại tự sửa. Lúc này có một thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter trờ tới, theo sau là 3 người khác.

“Họ hô chúng tôi ăn cướp. Ngay lập tức nhóm 4 người này xông vào tấn công, bắt bạn của tôi, tôi phản kháng thì bị thanh niên chạy xe Exciter bắn vào mông một phát. Hoảng loạn, tôi chạy qua bên kia đường thì bị người đó tiếp tục lên cò, đuổi theo bắn vào ngực tôi 1 phát nữa khiến máu chảy khắp người. Họ bắt bạn tôi và không đoái hoài gì đến tôi nữa. Tôi đứng choáng váng một lát thì vợ lên chở về”, anh Tâm kể.

Anh Nguyễn Hoàng Tâm cho biết thêm vào 2 năm trước đã chấp hành xong bán án hơn 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Chị Đỗ Thị Ngọc Thi (vợ anh Tâm) cho biết một người họ hàng sống gần hiện trường điện báo chồng chị bị bắn. “Tôi lên vẫn còn thấy 4 người... Khi đó, có một số công an mặc sắc phục đến hiện trường. Tôi chở chồng về nhưng họ không nói gì. Do không có tiền nên tôi chở anh Tâm về Trạm Y tế xã Quới Sơn điều trị. Tuy nhiên trạm y tế không nhận bệnh vì vết thương quá nặng”, chị Thi nói.

Ai đã bắn nạn nhân?

Trong sáng 30.3, PV Thanh Niên đến trụ sở Công an H.Châu Thành để tìm hiểu vụ việc nhưng trực ban cho biết người có chức năng cung cấp thông tin, trao đổi với phóng viên báo chí đã đi vắng. Ngay sau đó, chúng tôi liên hệ với Trực ban Công an tỉnh Bến Tre, thì được biết vụ việc vẫn chưa được Công an H.Châu Thành báo cáo lên.

Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên từ Công an H.Châu Thành, thì Nguyễn Hoàng Tâm là đối tượng bị tình nghi liên quan đến vụ trộm cắp tài sản vào lúc khoảng 2 giờ 30 cùng ngày trên địa bàn xã Hữu Định, H.Châu Thành.

Tâm và đồng bọn bị lực lượng chức năng truy đuổi và chặn bắt tại khu vực gần cầu Ba Lai. Đồng bọn của Tâm bị bắt giữ, còn Tâm chạy vào một quán hủ tiếu gần công viên Mũi Tàu lấy dao chống trả lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Lúc này, một công an viên xã Tam Phước, H.Châu Thành tham gia chốt chặn theo tin báo yêu cầu phối hợp, đã dùng súng bắn đạn cao su (loại công cụ hỗ trợ) bắn 3 phát. Trong đó, 1 phát bắn chỉ thiên và 2 phát bắn trúng người nạn nhân.

Một diễn biến khác, khoảng 13 giờ cùng ngày, liên hệ qua điện thoại, chị Đỗ Thị Ngọc Thi cho biết khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Tâm bị ngất xỉu nên chị đưa chồng đến Bệnh viện đa khoa khu vực H.Châu Thành cấp cứu. Sau đó anh Tâm được bệnh viện này chuyển đến Bệnh viện Quân y 120 ở tỉnh Tiền Giang để điều trị do vết thương quá nặng.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (30/3), chị Thi cho biết viên đạn trên ngực của anh Tâm đã được phẫu thuật gắp ra khỏi người, nhưng vì không có tiền nên gia đình quyết định đưa anh Tâm về nhà dưỡng bệnh.

