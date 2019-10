Thanh Hóa: Đi bán áo mưa, người đàn ông bị đánh bầm tím vì tưởng bắt cóc trẻ con

Sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 16/10. Vào thời điểm trên, một người đàn ông tên Trương Văn Sơn, ngụ ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đi vào thôn Xuân Thắng, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa để bán áo mưa.

Một người dân địa phương tên là Hà Văn Khâm đã hỏi mua áo mưa của ông Sơn bán. Do ông Sơn không đồng ý bán với giá mà ông Khâm trả nên ông Khâm đã đấm ông Sơn vào mặt, đồng thời hô hoán là người này có biểu hiện bắt cóc trẻ em rồi báo với chính quyền địa phương.

Công an triệu tập người tung tin thất thiệt lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận

Chiều ngày 18/10, ông Lê Bá Tiến, Trưởng Công an xã Xuân Cao cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Cao đã mời cả 2 bên lên xã để giải quyết. Tại cơ quan công an, ông Khâm có biểu hiện của việc uống rượu, hoặc bia. Sau khi làm việc, ông Sơn đề nghị phía ông Khâm hỗ trợ 1 phần tiền để mua thuốc.

Sự việc chỉ dừng tại đó, không hiểu sao, một người dân lại đăng tải lên mạng xã hội việc "bắt cóc trẻ em". Thông tin trên khiến người dân hoang mang, lo lắng. Nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ, dùng lời lẽ khiếm nhã, nhục mạ ông Sơn và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi "bắt cóc trẻ em".

Hiện Công an huyện Thường Xuân đang xem xét hành vi vi phạm của ông Khâm, đồng thời triệu tập những người liên quan vì đã tung tin trên mạng xã hội không đúng sự thật", ông Tiến cho biết thêm.

Ngọc Hưng