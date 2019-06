Thai nhi được phát hiện trong thùng rác tại Bình Dương

Đến chiều tối 28-6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc phát hiện một thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn trong một thùng rác nằm trên đường Cây Me (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, một người đi nhặt phế liệu hoảng hốt khi phát hiện một thi thể thai nhi trong trong một thùng rác.

Thấy vậy, nhiều người dân đến xem thì phát hiện đây là một thai nhi nam nặng khoảng gần 3 kg, vẫn còn nguyên dây rốn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Theo Lê Ánh (Pháp Luật TPHCM)