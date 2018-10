Chiều ngày 26/10, CA thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã thông tin bước đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm 24/10 khiến 7 người thương vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 24/10, tại tổ dân phố Hoàng Thanh, xe máy mang BKS 20H1- 263.47 do Nguyễn Đức Quân (SN 1999, trú xóm Chằm 7A, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên) điều khiển, chở theo 3 người khác gồm: Trần Thị Linh, SN 1999, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa (chỗ ở: huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ); Đặng Thị Lụa, SN 1997, trú tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và Trương Thị Như Quỳnh, SN 1997, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Ảnh: NP

Khi xe này đi trên đường liên xã Ba Hàng - Tiên Phong thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 30Z7- 2082 đi ngược chiều chở ba. Xe do Nguyễn Minh Tú (SN 2001, trú tại xóm Tân Phúc, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội điều khiển, chở theo Hoàng Mùi Sao (SN 2001, trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Tuyên Quang) và PhanTả Mây (SN 2002, trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Vụ va chạm mạnh khiến 3 người bị tử vong gồm: Nguyễn Đức Quân, Trần Thị Linh và Đặng Thị Lụa. 4 người bị thương là Trương Thị Như Quỳnh, Nguyễn Minh Tú, Hoàng Mùi Sao và Phan Tả Mây.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Phổ Yên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đêm tối, các xe máy đều chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm, mỗi xe dùng chung một áo mưa trùm kín cho tất cả người ngồi trên xe nên có thể khuất tầm nhìn, dẫn đến đâm trực diện vào nhau, gây thương vong.

Huyền Chi