Tết rộn ràng của em bé 'văng khỏi bụng mẹ'

Tết đòi đi chơi cưỡi ngựa

Căn nhà của anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi) trong xóm nhỏ ở ấp An Thới, xã Hội An, huyện Chợ Mới (An Giang) luôn vang lên tiếng cười trong trẻo, tiếng bập bẹ của bé Huy. Anh Nam nhìn Huy tươi cười chạy loi choi nghịch mà niềm vui tràn trên ánh mắt. Chốc lát cháu lại gần cha líu lo đòi đi cưỡi ngựa.

Anh Nam nói, đang vào xuân, nên có nhiều trò chơi cho trẻ em tổ chức ở vùng quê. Mấy ngày tết, anh Nam đưa Huy đi chơi trò chơi cưỡi ngựa đu quay nên cậu bé thích lắm. Năm rồi, Huy cũng cưỡi ngựa đu quay nhưng chưa biết nói nên không đòi, còn lúc này cháu biết nói nên chiều tối nào cũng cứ đòi “cưỡi ngựa đi ba, cưỡi ngựa đi ba”.

Anh Nam hạnh phúc bên con trai Ảnh: THANH DŨNG

Huy khá gầy nhưng rất hiếu động. Chân phải đeo chân giả nhưng cậu bé không lúc nào ngồi yên. Huy lúc thì chạy tập tễnh sút bóng, lúc leo lên giường ngủ nghịch phá, lúc leo lên bàn ghế lý lắc… Tuy mê chơi nhưng Huy “cảnh giác” cao độ, thấy người lạ vào nhà, cầm máy quay hay máy chụp hình chụp là chú bé khóc thét, la hét inh ỏi và giấu mặt không cho chụp.

Anh Nam giải thích, không hiểu sao gần đây cháu rất sợ chụp hình, quay phim, muốn chụp được hình phải đợi cháu mê chơi rồi chụp lén nếu không cháu khóc ồ ồ lên. Anh Nam nhẩm tính, đến nay Huy đã được 28 tháng tuổi, đợi cháu cứng cáp anh sẽ gửi vào nhà trẻ gần nhà.

Huy chơi đùa cùng một chị hàng xóm trong sân nhà Ảnh:THANH DŨNG

Mê đá banh, đua xe

Cổng rào nhà anh Nam lúc nào cũng đóng kín để đề phòng Huy mê chơi chạy ra ngoài đường.

Quả thật cháu rất mê chơi, thấy các bé hàng xóm chơi đùa là Huy đạp cổng, đòi ra ngoài chơi. Thấy chị hai là Nguyễn Thị Kim Huyền (8 tuổi) lấy xe đạp đi mua bánh kẹo, cậu bé lại khóc thét lên đòi đi chơi nhao nhao. Anh Nam chỉ chân giả của con phân trần: “Suốt ngày phải giữ cháu, leo trèo nghịch ngợm như con khỉ. Huy đi đứng được nhưng không vững như trẻ khác nên lúc chạy đùa nghịch với bạn cùng lứa trên nền đất cháu hay vấp ngã, té đau…”.

Cậu bé rất mê chơi đá bóng ẢNH: THANH DŨNG

Thế mà, cháu bé lại rất thích chơi đá bóng, đua xe.

Thấy chị Huyền về, Huy lại nhảy loai choai mừng rơn, ép chị chơi đá bóng. Khi Huy sút bóng, chị Huyền không bắt kịp, cậu bé lại cười khằng khặc. Còn khi đá bóng chui xuống gầm giường, Huy lại la ré lên chỉ cho chị vào lượm. Đó là do đeo chân giả nên Huy bò trườn rất khó.

Chơi đá bóng chán, Huy lại bắt chị Huyền làm bò cho cưỡi, rồi hai chị em chơi chúc tết. Một lúc sau lại chán, cu cậu lại chạy ra sân nhà chơi đua xe, đẩy xe với các chị hàng xóm.

Huy rất thích đá bóng, đua xe nên trong nhà anh Nam lúc nào cũng để sẵn vài trái bóng nhựa hay chiếc xe con con cho Huy leo lên chạy.

“Huy được như ngày hôm nay cũng là do được nhiều người quan tâm, ủng hộ tui và cháu cả về vật chất lẫn tinh thần”, anh Nam xúc động nói.

Mang chân giả đi đứng khó khăn nhưng lúc nào Huy cũng hiếu động leo trèo, chạy nhảy

Cậu bé cũng thích lái xe

Hai chị em vui tươi chơi đùa ngày Tết. Huy bắt chị Hai làm bò cưỡi Ảnh: THANH DŨNG

Thoát chết kỳ tích Cháu Huy là kỳ tích của sự sống. Trước đó, ngày 25/10/2014, anh Nam chạy xe gắn máy chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc đến bệnh viện sinh con. Trên đường đi, cả hai đã bị xe bồn trộn bê tông đâm phải. Tai nạn xảy ra làm chị Ngọc tử vong tại chỗ, thai nhi là cháu Huy nằm trong bụng mẹ đã bị ép văng ra ngoài và gẫy dập nát chân phải. Anh Nam cũng bị thương, mất chân phải. Sau đó, bé Huy được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu. Các bác sĩ điều trị tích cực, hồi sức cho Huy. Các nhà hảo tâm các nơi đã gửi tiền đóng góp giúp gia đình cháu Huy hàng tỉ đồng. Tài xế xe bồn sau đó bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù. Khi ra tòa, phía bị hại đã xin Hội đồng xét xử giảm án cho tài xế, đồng thời tặng gia đình tài xế 10 triệu đồng.

