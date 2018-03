Taxi tông đuôi container dừng giữa đường, tài xế tử vong

Ngày 22/3, nguồn tin từ Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Chiếc taxi bẹp dúm sau tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 21/3, tài xế Mai Quốc T. (SN 1982, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe taxi BKS: 60A-323.87 chạy trên Quốc lộ 51 hướng từ Long Thành về TP.Biên Hòa.

Khi chiếc taxi này đến khu vực xã An Phước, huyện Long Thành (gần khu vực bò sữa Long Thành) thì bất ngờ tông trực diện vào đuôi xe container mang BKS: 51C-132.24 khi chiếc container này đang đậu giữa đường.

Cú tông mạnh khiến taxi găm chặt vào đuôi xe container, tài xế taxi kẹt cứng bên trong. Ngay sau đó, người dân đã tìm cách đưa anh T. ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông để điều tra.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường. Theo lời khai từ người bên xe container thì chiếc xe này bị sự cố từ chiều cùng ngày nên đậu lại để sửa chữa. Tuy nhiên, do chiếc xe container lớn nên chiếm hơn nửa làn đường, trong khi đó có thể do trời tối nên tài xế taxi không quan sát thấy.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Minh (Nguoiduatin.vn)