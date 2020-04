Tăng số người chết và mất tích do mưa đá, giông lốc ở miền núi phía Bắc

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ trong 2 ngày qua.



Theo đó, ngày và đêm 24/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến ở ngưỡng 40-70 mm/ngày. Mưa dông đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu.

Mưa đá, lũ quét tàn phá xã Mù San, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Mưa lũ khiến 5 người chết và một số người mất tích. Hơn 6.400 ngôi nhà bị mưa đá, dông lốc làm hư hỏng; 1.700 ha lúa và hoa màu bị dập nát. Chỉ trong 2 ngày, tổng thiệt hại về kinh tế do mưa lũ gây ra tại các địa phương trên lên đến 71,5 tỷ đồng.

Con số này tăng lên so với báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tối qua (23/4). Thời điểm này lực lượng chức năng xác định mưa to kèm dông lốc ngày 22-23/4 làm 3 người chết (Hà Giang 1 người do cây đổ, đè vào người, Sơn La 1 người do đá lăn vào nhà đổ tường, Yên Bái 1 người chết do sét đánh); 1.647 nhà bị tốc mái; 30,2 ha lúa và 721,1ha hoa màu bị đổ, dập nát…

Hàng nghìn nhà dân bị thiệt hại nặng nề do mưa đá, giông lốc.

Riêng tại Yên Bái, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết mưa dông kèm theo sấm sét đã khiến 1 người chết và 6 người bị thương do sét đánh. Một số huyện miền núi như Mù Cang Chải, Lục Yên còn xuất hiện mưa đá vào chiều và đêm qua.

Còn tại Lai Châu, đêm 23 rạng sáng 24/4 trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xảy ra trận mưa đá, gió lốc làm 3 người tử vong và thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của nhân dân.

Lực lượng tại chỗ và lực lượng vũ trang địa phương được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Phong Thổ đã huy động lực lượng đào bới điểm sạt lở và tìm kiếm được thi thể nạn nhân, 1 người bị thương được đưa về Trung tâm y tế huyện điều trị.

Hai nạn nhân là cháu Ma A S. (sinh năm 2017) và cháu Phàn Thị V. (sinh năm 2012) bị nước suối cuốn trôi, hiện chưa có thông tin. Hiện, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại các khu vực này với tổng lượng mưa dự kiến lên đến 50-100 mm/đợt, có nơi 200 mm. Cơ quan chức năng đang lên phương án rà soát và di dời các hộ dân cư ở gần khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, đến nơi an toàn.

Nhật Tân