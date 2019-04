Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho hay, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Minh (SN 1990, quê Thái Bình) – nguyên là cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trại tạm giam CATP Hải Phòng nơi Minh đã cho các bị can thuê điện thoại gọi về nhà. Ảnh: TL

Công an TP. Hải Phòng đã thực hiện việc tước danh hiệu Công an nhân dân của Minh.

Cơ quan chức năng đã xác định: Trước đó (4/2018), lợi dụng ca trực của mình tại Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng, Minh đã lấy điện thoại của mình mang vào buồng giam cho các bị can “thuê” để gọi điện ra ngoài cho người thân và bạn bè. Mức phí mỗi lần đàm thoại, các bị can phải trả cho Minh từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Ai không trả tiền sẽ bị Minh đe dọa, buộc phải trả.

Sau khi có thông tin về sự việc, lực lượng chức năng đã xác minh, chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Vụ việc sau đó được chuyển cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao tiến hành điều tra theo quy định.

M.Thư

