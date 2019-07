Tắm biển Đà Nẵng, 2 học sinh bị đuối nước mất tích

Tối 31/7, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích 2 nam sinh bị nước biển cuốn mất tích tại bãi biển Tân Trà.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h45 chiều nay, 6 em học sinh trường THPT Phan Thành Tài rủ nhau cùng xuống tắm tại khu vực bãi tắm biển Tân Trà (P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), thì không may bị đuối nước.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Rất may, người dân và lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu được 4 em lên bờ an toàn, riêng em Đoàn Thanh Cường và Lâm Thành Đạt (SN 2003, trú xã Hoà Châu, H. Hoà Vang) không may bị đuối nước, mất tích.



Nhận thông tin, lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng, công an, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)